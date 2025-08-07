Essay Contest 2025

देवघर में खुलेगा मेडिकल कॉलेज और आधुनिक अस्पताल, स्वास्थ्य सचिव ने चिन्हित जमीन का किया निरीक्षण - HOSPITAL OPEN IN DEOGHAR

देवघर में जल्द ही मेडिकल कॉलेज और आधुनिक अस्पताल खुलने वाला है. इसके लिए चिन्हित भूमि का निरीक्षण किया गया.

स्वास्थ्य सचिव के साथ अन्य अधिकारी मौजूद (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 7, 2025 at 9:53 PM IST

देवघर: जिले को संथाल क्षेत्र का मेडिकल हब बनाने के लिए जिला प्रशासन और राज्य सरकार लगातार दावा करती दिख रही है. इस दावे को धरातल पर लाने के लिए देवघर में 420 बेड का मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है. जिसके लिए राज्य सरकार की ओर से जमीन चिन्हित कर लिया गया है.

420 बेड का होगा आधुनिक अस्पताल

दरअसल, देवघर के सारवा प्रखंड के डहुआ पंचायत में राज्य सरकार ने पब्लिक प्राइवेट मोड पर अस्पताल खोलने का निर्णय लिया है. झारखंड के मुख्य स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार ने देवघर में चिन्हित किए गए जमीन का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि साढ़े 13 एकड़ जमीन चिन्हित किया गया है. जहां पर 420 बेड का एक आधुनिक अस्पताल बनाया जाएगा. अस्पताल के साथ-साथ 100 सीट का मेडिकल कॉलेज भी क्रियान्वित होगा.

उन्होंने कहा कि अगले दो वर्षों में अस्पताल का निर्माण हो जाएगा और उसके बाद अगले कुछ वर्षों में मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी. इस अस्पताल को सदर अस्पताल से जोड़ा जाएगा और सदर अस्पताल का एक स्पेशल विंग भी इसके आसपास बनाया जाएगा. दहुआ में अस्पताल खुलने से साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा के मरीजों को एक सरकारी आधुनिक अस्पताल मिल पाएगा.

अस्पताल निर्माण की मिलेगी स्वीकृति: मुख्य सचिव

राज्य के मुख्य स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार ने कहा कि इसे लेकर भारत सरकार के साथ बातचीत जारी है. बातचीत पूरी होते ही इस अस्पताल के निर्माण की स्वीकृति दे दी जाएगी. अस्पताल खुलने से आसपास के लोगों को रोजगार के भी अवसर मिलेंगे. साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को शहर का रुख नहीं करना पड़ेगा. चिन्हित किए गए जमीन का निरीक्षण करने पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार के साथ सिविल सर्जन युगल प्रसाद सहित कई अला अधिकारी मौजूद रहे.

देवघर में खुलेगा मेडिकल कॉलेज

