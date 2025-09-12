ETV Bharat / state

स्वास्थ्य सचिव ने एफडीए मुख्यालय का किया औचक निरीक्षण, 450 मेडिकल स्टोर पर अब तक पड़ चुका छापा

समीक्षा बैठक लेते स्वास्थ्य सचिव डॉ राजेश कुमार ( Photo- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 12, 2025 at 8:59 AM IST 3 Min Read