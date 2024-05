ETV Bharat / state

छपरा में भीषण गर्मी और लू के कारण 20 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, PHC में भर्ती - Heat Wave in Chapra

By ETV Bharat Bihar Team Published : May 28, 2024, 8:09 AM IST | Updated : May 28, 2024, 8:17 AM IST

छपरा में लू से 20 छात्राएं बहोश ( ETV Bharat )

Last Updated : May 28, 2024, 8:17 AM IST