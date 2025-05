ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में खुलेंगे पांच नए मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य सुविधाओं में होगा सुधार:श्याम बिहारी जायसवाल - CG HEALTH MINISTER

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कोरबा में ऐलान ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 21, 2025 at 5:53 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 7:04 PM IST 3 Min Read

कोरबा: छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बुधवार को कोरबा के दौरे पर रहे.इस दौरान उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटघोरा से लेकर मेडिकल कॉलेज की निर्माणाधीन बिल्डिंग और वर्तमान में संचालित मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया.स्वास्थ्य मंत्री के साथ स्वास्थ्य संचालक से लेकर कलेक्टर और डीन भी मौजूद रहे. मंत्री ने स्थानीय स्तर पर अव्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश दिए.वार्डों में पंखा लगाने के साथ ही बिल्डिंग की मरम्मत की बात कही.स्वास्थ्य सुविधाओं के सवाल पर उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा कि आने वाले वर्षों में प्रदेश में पांच नए मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहे हैं.जिससे निश्चित तौर पर स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनेगा 100 बेड का अस्पताल :कोरबा पहुंचने से पहले स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने उपनगरीय क्षेत्र कटघोरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया.यह अस्पताल हाईवे पर मौजूद है और यहां बड़ी तादाद में ट्रॉमा और इमरजेंसी केस दर्ज होते हैं. इसलिए जिले के पश्चिमी क्षेत्र में कटघोरा का यह अस्पताल एक बड़ा केंद्र है.स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी सुविधाओं के विस्तार की बात कही है.पूर्व में भी घोषणाएं हुई थी, लेकिन अब तक उन्हें अमल में नहीं लाया गया है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अब एक 100 बेड अस्पताल बनेगा. यहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति होगी और नए उपकरण भी प्रदान किए जाएंगे. ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ आम लोगों को मिल सके.प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोपालपुर का भी निरीक्षण मंत्री ने किया यहां भी विस्तार की बात उन्होंने कही है.

