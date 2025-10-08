ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा सिरप कांड के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने सिविल सर्जन को हटाया, हाईकोर्ट से स्टे लेकर CMHO भी बने रहे

छिंदवाड़ा सिरप कांड के बाद स्वास्थ्य मंत्री व डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का छिंदवाड़ा दौरा ( Etv Bharat )

छिन्दवाड़ा : लगातार जहरीले कफ सिरप से हो रहीं मौत के मामलों के बाद बुधवार को मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री व उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला छिंदवाड़ा पहुंचे. इस दौरान उन्होंने एक साथ दो पद संभाल रहे डॉ. नरेश गोन्नाने को सिविल सर्जन के पद से हटा दिया है. नरेश CMHO होने के साथ-साथ सिविल सर्जन का पद भी संभाल रहे थे.

छिंदवाड़ा मेडिकल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस से संबंधित जिला अस्पताल में सिविल सर्जन के साथ ही छिंदवाड़ा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का पद डॉक्टर नरेश गोन्नाने संभाल रहे थे लेकिन जहरीले कफ सिरप मामले में उनकी ओर से लापरवाही की बातें भी सामने आ रही हैं. मीडिया द्वारा मामला संज्ञान में लाए जाने के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने सिविल सर्जन के पद से उन्हें हटा दिया है. डॉ. सुशील दुबे को उनकी जगह सिविल सर्जन बनाया गया है.

सिविल सर्जन को हटाए जाने का आदेश (Etv Bharat)

हाईकोर्ट से स्टे लेकर प्रभारी CMHO बने रहे

अब तक कुल 20 मौतें पांच नागपुर में भर्ती

मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री व उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि अब तक कुल 20 बच्चों की मौत जहरीले कफ सिरप पीने की वजह से हुई हैं, जिसमें 17 छिंदवाड़ा जिले के एक पांढुर्णा जिला और दो बैतूल जिले के हैं. वहीं, पांच बच्चों का इलाज नागपुर के अलग-अलग अस्पताल में किया जा जहां रहा है, जहां पर प्रशासन की टीमें उनके परिजनों के साथ लगातार संपर्क में हैं.

क्या है छिंदवाड़ा सिरप कांड?

छिंदवाड़ा सिरप कांड में जहरीले व दूषित कफ सिरप कोल्ड्रिफ पीने की वजह से कई बच्चों की मौत हो गई. सितंबर 2025 से लेकर अबतक इस सिरप का सेवन करने वाले ज्यादातर बच्चों की किडनी फेल हो जाने से मौत हुई है. अबतक बच्चों की मौत का आंकड़ा 20 तक पहुंच गया है. इस मामले में दोषी दवा विक्रताओं, डॉक्टर्स व अधिकारियों समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है. वहीं, प्रदेश में इस सिरप को बैन कर दिया गया है.