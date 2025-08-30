जामताड़ा: स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रिम्स-2 की जमीन को लेकर विपक्ष द्वारा किए जा रहे विरोध को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है. मंत्री ने कहा कि रिम्स टू जरूर बनेगा और भाजपा इसकी आड़ में समाज को बांट रही है.

रांची में कांके-नगड़ी में रिम्स-2 को लेकर हो रहे विवाद और विपक्ष द्वारा किए जा रहे विरोध को लेकर सियासत तेज है. इस मुद्दे को लेकर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा पर निशाना साधा है. स्वास्थ्य मंत्री ने भाजपा पर समाज में बांटने का आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा आदिवासी को दलित सेस आदिवासी को अल्पसंख्यक से अलग करने का और आपस में बांटने का काम कर रही है. जिससे फिर से वह सत्ता में आ सके, भाजपा का मकसद सिर्फ सत्ता है, रिम्स टू बने या ना बने, इससे कोई मतलब नहीं है.

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बयान (ETV Bharat)

गुरुजी के नाम से बनेगा रिम्स टू

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि रिम्स टू दिवंगत शिबू सोरेन के नाम से बनेगा, जिसने अलग राज्य लिया. विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति जनता ने अपना भरोसा जताया है, भाजपा इसे पचा नहीं पा रही हैं. ये आदिवासी का राज्य है, मुख्यमंत्री इसको संवारना चाहते हैं, हेल्थ सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं लेकिन भाजपा को यह रास नहीं आ रहा है.

रिम्स टू बनेगा जरूर

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि रिम्स टू तो बनकर रहेगा चाहे जितना भी समय लगे. जमीन का विरोध होगा तो दूसरे जगह बनेगा लेकिन बनेगा जरूर. उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिनकी जमीन जा रही है वह अगर वार्ता करना चाहे तो सरकार करेगी लेकिन भाजपा से कोई वार्ता नहीं होगी. भाजपा को किसी भी कीमत पर इस मुद्दे पर घुसने नहीं देंगे.

बता दें कि रांची स्थित नगड़ी में सरकार द्वारा रिम्स टू बनाने का प्रस्तावित है. जहां प्रस्तावित जमीन को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा विपक्षीय पार्टी द्वारा विरोध तेज हो गया है. इन सबके बावजूद रिम्स टू निर्माण को लेकर फिलहाल प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है तो वहीं राजनीतिक सियासत भी काफी तेज हो गई है.

