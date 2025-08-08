Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

मंत्री रामदास सोरेन की स्थिति गंभीर, अमेरिका के डॉक्टरों की ली जा रही सलाह - RAMDAS SOREN IS SERIOUS CONDITION

दुमका में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मंत्री रामदास सोरेन की स्थिति को गंभीर बताया है. उन्होंने कहा कि उनका ब्रेन डेड हो चुका है.

RAMDAS SOREN IS SERIOUS CONDITION
दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती रामदास सोरेन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 8, 2025 at 5:40 PM IST

3 Min Read

दुमका: झारखंड सरकार में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की स्थिति काफी गंभीर है. ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जानकारी दी है. स्वास्थ्य मंत्री ने आगे बताया कि उनका ब्रेन डेड हो चुका है लेकिन बॉडी फंक्शन कर रही है.

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि नई दिल्ली के अपोलो अस्पताल में ब्रेन के सीनियर चिकित्सक उनका इलाज कर रहे हैं. डॉक्टर्स से लगातार मेरी बात हो रही है. इसके साथ ही रिपोर्ट भेजकर यूएस से भी सजेशन मंगाया गया है. जिस पर रविवार को काम होगा. हम लोग अपनी तरफ से बेहतर से बेहतर व्यवस्था देने में जुटे हैं. स्थिति गंभीर है लेकिन वे रिकवर कर सकते हैं. स्वास्थ्य मंत्री ने अपील करते हुए कहा कि हम लोग दवा दे रहे हैं, सभी को उनके लिए दुआ करना चाहिए.

जानकारी देते स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी (Etv bharat)

चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों का किया समर्थन

मंत्री इरफान अंसारी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि मैं जामताड़ा का विधायक हूं. मुझे भली भांति पता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है. उन्होंने कहा कि आसानी से कोई चिप्स उसमें सेट की जा सकती है. जिसमें दिया गया वोट बदल जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग, फिर से पुरानी पद्धति जिसमें बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी, उसे वापस लागू करें.

दिशोम गुरु जी को मिले भारत रत्न: स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दुमका में पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक बार फिर से दोहराया है कि दिशोम गुरु जी शिबू सोरेन ने लगातार आंदोलन के बाद झारखंड राज्य को अलग किया है. उन्होंने कठिन संघर्ष और परिश्रम करके झारखंड की जनता की सेवा की है. उनके कार्य और त्याग को देखते हुए उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए. अभी तो हम लोगों ने यह मांग की है लेकिन जरूरत पड़ी तो आगे विधानसभा से लेकर दिल्ली तक इसके लिए संघर्ष भी किया जाएगा. दरअसल, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी दुमका एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी के लिए आए थे.

राज्यपाल ने जाना मंत्री रामदास सोरेन का हाल

झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दिल्ली स्थित अपोलो अस्पताल जाकर झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी ली. राज्यपाल ने वहां उपस्थित चिकित्सकों और अस्पताल प्रबंधन से उनके उपचार की प्रगति और वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति के संबंध में जानकारी ली. उन्होंने रामदास सोरेन के परिजनों से भेंट कर, ईश्वर से उनके शीघ्र पूर्ण स्वस्थ होने की प्रार्थना की.

ये भी पढ़ें: तेज हुई दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग! जानिए बीजेपी का क्या आया रिएक्शन?

गुरुजी शिबू सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैसे हुआ गठन, बहुत रोचक है किस्सा, तीन धाराओं का हुआ था मिलन

कांग्रेस नेताओं ने शिबू सोरेन को दी श्रद्धांजलि, केशव महतो कमलेश ने कहा- गुरुजी का जीवन अंतहीन किताब की तरह

दुमका: झारखंड सरकार में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की स्थिति काफी गंभीर है. ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जानकारी दी है. स्वास्थ्य मंत्री ने आगे बताया कि उनका ब्रेन डेड हो चुका है लेकिन बॉडी फंक्शन कर रही है.

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि नई दिल्ली के अपोलो अस्पताल में ब्रेन के सीनियर चिकित्सक उनका इलाज कर रहे हैं. डॉक्टर्स से लगातार मेरी बात हो रही है. इसके साथ ही रिपोर्ट भेजकर यूएस से भी सजेशन मंगाया गया है. जिस पर रविवार को काम होगा. हम लोग अपनी तरफ से बेहतर से बेहतर व्यवस्था देने में जुटे हैं. स्थिति गंभीर है लेकिन वे रिकवर कर सकते हैं. स्वास्थ्य मंत्री ने अपील करते हुए कहा कि हम लोग दवा दे रहे हैं, सभी को उनके लिए दुआ करना चाहिए.

जानकारी देते स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी (Etv bharat)

चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों का किया समर्थन

मंत्री इरफान अंसारी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि मैं जामताड़ा का विधायक हूं. मुझे भली भांति पता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है. उन्होंने कहा कि आसानी से कोई चिप्स उसमें सेट की जा सकती है. जिसमें दिया गया वोट बदल जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग, फिर से पुरानी पद्धति जिसमें बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी, उसे वापस लागू करें.

दिशोम गुरु जी को मिले भारत रत्न: स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दुमका में पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक बार फिर से दोहराया है कि दिशोम गुरु जी शिबू सोरेन ने लगातार आंदोलन के बाद झारखंड राज्य को अलग किया है. उन्होंने कठिन संघर्ष और परिश्रम करके झारखंड की जनता की सेवा की है. उनके कार्य और त्याग को देखते हुए उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए. अभी तो हम लोगों ने यह मांग की है लेकिन जरूरत पड़ी तो आगे विधानसभा से लेकर दिल्ली तक इसके लिए संघर्ष भी किया जाएगा. दरअसल, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी दुमका एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी के लिए आए थे.

राज्यपाल ने जाना मंत्री रामदास सोरेन का हाल

झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दिल्ली स्थित अपोलो अस्पताल जाकर झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी ली. राज्यपाल ने वहां उपस्थित चिकित्सकों और अस्पताल प्रबंधन से उनके उपचार की प्रगति और वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति के संबंध में जानकारी ली. उन्होंने रामदास सोरेन के परिजनों से भेंट कर, ईश्वर से उनके शीघ्र पूर्ण स्वस्थ होने की प्रार्थना की.

ये भी पढ़ें: तेज हुई दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग! जानिए बीजेपी का क्या आया रिएक्शन?

गुरुजी शिबू सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैसे हुआ गठन, बहुत रोचक है किस्सा, तीन धाराओं का हुआ था मिलन

कांग्रेस नेताओं ने शिबू सोरेन को दी श्रद्धांजलि, केशव महतो कमलेश ने कहा- गुरुजी का जीवन अंतहीन किताब की तरह

For All Latest Updates

TAGGED:

RAMDAS SOREN ADMIT IN HOSPITALHEALTH MINISTER IRFAN ANSARIमंत्री रामदास सोरेन की स्थितिमंत्री रामदास सोरेन की तबीयतRAMDAS SOREN IS SERIOUS CONDITION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

श्रावणी मेला 2025: देवघर में कैसे स्थापित हुआ ज्योतिर्लिंग, शिव को क्यों प्रिय है जलार्पण, जनिए वह सब कुछ जो जानना है जरूरी

झारखंड के इस जिले में पाए जाते हैं '21 रहस्मयी शिवलिंग', नागवंशी इतिहास से है जुड़ा, जो स्वर्णरेखा नदी की बहती धारा के बीच है विराजमान

पौराणिक है पावेश्वर धाम, यहां के शिवलिंग पर कभी रावण ने की थी पूजा! जानें, इस पावन मंदिर की कहानी

400 एकड़ में फैले जंगल का है अपना रखवाला, सरकार से नहीं लेता सैलेरी, 100 साल से चली आ रही है परंपरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.