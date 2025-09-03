रांची: मानसिक बीमारियों के इलाज के उत्कृष्ट संस्थानों में से एक रांची का "रिनपास" कल 04 सितंबर 2025 को अपनी स्थापना का शताब्दी दिवस मनाएगा. कल होनेवाले इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री के साथ-साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हिस्सा लेंगे.

स्वास्थ्य मंत्री ने तैयारियों का लिया जायजा

रिनपास के शताब्दी दिवस समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बुधवार को RINPAS पहुंचकर पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि “समारोह की सभी तैयारियां समय पर और पूरी सर्तकता के साथ सुनिश्चित कर उन्हें इसकी सूचना दें.”

रिनपास के शताब्दी दिवस समारोह तैयारी की जानकारी देते मंत्री इरफान अंसारी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मुख्यमंत्री भी समारोह में करेंगे शिरकत

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री आवास जाकर रिनपास शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया है. जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहर्ष स्वीकार किया है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आमंत्रण पत्र देते मंत्री इरफान अंसारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

मानसिक स्वास्थ्य सेवा के नए अध्याय की शुरुआत

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि “ रिनपास का यह शताब्दी समारोह केवल एक ऐतिहासिक अवसर ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के नए अध्याय की शुरुआत भी होगी. यह पूरे झारखंड के लिए गर्व और मनोरोगियों के लिए नई उम्मीद लेकर आएगा.”

रिनपास शताब्दी दिवस समारोह की तैयारियों के बारे में जानकारी लेते मंत्री इरफान अंसारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार बढ़िया काम कर रही है. जरूरतमंद मरीजों को सही इलाज मिले इसके लिए संस्थानों को ताकत देने और मजबूत करने की जरूरत है. इस दिशा में सरकार काम कर रही है.

सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रिनपास के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए देश-विदेश के कई प्रख्यात चिकित्सकों को भी आमंत्रण भेजा गया है. मनोरोग के कई बड़े-बड़े डॉक्टर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे.

ये भी पढ़ें-

रिनपास अस्पताल के सफाई कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, कहा-जल्द हो बकाया वेतन का भुगतान वरना कर देंगे काम बाधित

रिनपास में रह रहे चार विदेशी सहित 120 को है घर लौटने का इंतजार, पुलिस से लगाई फरियाद

Ranchi News: रिनपास की प्रभारी निदेशक के खिलाफ आरटीआई एक्टिविस्ट ने लगाए गंभीर आरोप, सीएम और एसीबी को पत्र लिख जांच की मांग

झारखंड राज्य स्थापना विशेष: जानिए राज्य गठन के 22 वर्ष में मानसिक रोग संस्थान का क्या है हाल