रांची: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने रांची को किडनी रोग के इलाज के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है. उन्होंने बताया कि रांची में 2200 बेड का विश्व स्तरीय किडनी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा. जहां किडनी प्रत्यारोपण (Kidney Transplant) सहित सभी अत्याधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध होंगी.

ऑस्ट्रेलियन कंपनी और सरकार की साझेदारी से बनेगा किडनी अस्पताल

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने आज 30 अगस्त को ऑस्टिन हॉस्पिटल एंड सर्विसेस (AUSTIN Hospital & Services) के सीईओ आंद्रेई कोल्मोगोरोव से मुलाकात की. इस बात की जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि ऑस्टिन हॉस्पिटल एंड सर्विसेस ने झारखंड के स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा निवेश करने का निर्णय लिया है.

'झारखंड को हेल्थकेयर का हब बनाना है लक्ष्य'

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनके मित्र और ऑस्टिन हॉस्पिटल एंड सर्विसेस के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी (CEO) आंद्रेई कोल्मोगोरोव उनके पहले के मित्र हैं. जब उनसे मुलाकात हुई कोल्मोगोरोव ने बताया कि उनका लक्ष्य झारखंड को हेल्थकेयर का हब बनाना है. हम बड़ा निवेश करेंगे लेकिन इस परियोजना को राजनीति से दूर रखना होगा. स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा डालना जनता के साथ अन्याय है. स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार सरकार बेहतर काम कर रही है.

सरकार की अब तक की प्रमुख पहल कुछ इस तरह है

मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत किडनी, लीवर और कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में 15 लाख रुपये तक की सहायता दी जा रही है.

राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हेमोडायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.

अब किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा भी राज्य में शुरू होने जा रही है.

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह विश्व-स्तरीय अस्पताल न केवल झारखंड बल्कि पूरे पूर्वी भारत के मरीजों के लिए वरदान साबित होगा. डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि यह सरकार के निरंतर प्रयासों और झारखंडवासियों के आशीर्वाद का परिणाम है कि झारखंड राज्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य एक नई क्रांति की ओर बढ़ रहा है.

