ETV Bharat / state

झारखंड में बनेगा 2200 बेड का किडनी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल- स्वास्थ्य मंत्री - KIDNEY SUPER SPECIALITY HOSPITAL

रांची में ऑस्ट्रेलिया हेल्थ सर्विस देने वाली कंपनी के सीईओ से स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की मुलाकात हुई.

Health Minister Irfan Ansari meets CEO of Australian Health Service Company in Ranchi
ऑस्टिन हॉस्पिटल एंड सर्विसेसके सीईओ के साथ स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 30, 2025 at 11:24 PM IST

2 Min Read

रांची: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने रांची को किडनी रोग के इलाज के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है. उन्होंने बताया कि रांची में 2200 बेड का विश्व स्तरीय किडनी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा. जहां किडनी प्रत्यारोपण (Kidney Transplant) सहित सभी अत्याधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध होंगी.

ऑस्ट्रेलियन कंपनी और सरकार की साझेदारी से बनेगा किडनी अस्पताल

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने आज 30 अगस्त को ऑस्टिन हॉस्पिटल एंड सर्विसेस (AUSTIN Hospital & Services) के सीईओ आंद्रेई कोल्मोगोरोव से मुलाकात की. इस बात की जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि ऑस्टिन हॉस्पिटल एंड सर्विसेस ने झारखंड के स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा निवेश करने का निर्णय लिया है.

'झारखंड को हेल्थकेयर का हब बनाना है लक्ष्य'

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनके मित्र और ऑस्टिन हॉस्पिटल एंड सर्विसेस के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी (CEO) आंद्रेई कोल्मोगोरोव उनके पहले के मित्र हैं. जब उनसे मुलाकात हुई कोल्मोगोरोव ने बताया कि उनका लक्ष्य झारखंड को हेल्थकेयर का हब बनाना है. हम बड़ा निवेश करेंगे लेकिन इस परियोजना को राजनीति से दूर रखना होगा. स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा डालना जनता के साथ अन्याय है. स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार सरकार बेहतर काम कर रही है.

सरकार की अब तक की प्रमुख पहल कुछ इस तरह है

  • मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत किडनी, लीवर और कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में 15 लाख रुपये तक की सहायता दी जा रही है.
  • राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हेमोडायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.
  • अब किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा भी राज्य में शुरू होने जा रही है.

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह विश्व-स्तरीय अस्पताल न केवल झारखंड बल्कि पूरे पूर्वी भारत के मरीजों के लिए वरदान साबित होगा. डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि यह सरकार के निरंतर प्रयासों और झारखंडवासियों के आशीर्वाद का परिणाम है कि झारखंड राज्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य एक नई क्रांति की ओर बढ़ रहा है.

इसे भी पढ़ें- मरीज के लिए संजीवनी बना लातेहार सदर अस्पताल का डायलिसिस सेंटर, गरीब हो या अमीर, सबका होता है मुफ्त डायलिसिस

इसे भी पढे़ं- देवघर में खुलेगा मेडिकल कॉलेज और आधुनिक अस्पताल, स्वास्थ्य सचिव ने चिन्हित जमीन का किया निरीक्षण

इसे भी पढे़ं- देवघर सदर अस्पताल ने बनाया नया रिकॉर्ड, मरीजों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मामले में राज्यभर में दूसरा स्थान

रांची: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने रांची को किडनी रोग के इलाज के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है. उन्होंने बताया कि रांची में 2200 बेड का विश्व स्तरीय किडनी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा. जहां किडनी प्रत्यारोपण (Kidney Transplant) सहित सभी अत्याधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध होंगी.

ऑस्ट्रेलियन कंपनी और सरकार की साझेदारी से बनेगा किडनी अस्पताल

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने आज 30 अगस्त को ऑस्टिन हॉस्पिटल एंड सर्विसेस (AUSTIN Hospital & Services) के सीईओ आंद्रेई कोल्मोगोरोव से मुलाकात की. इस बात की जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि ऑस्टिन हॉस्पिटल एंड सर्विसेस ने झारखंड के स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा निवेश करने का निर्णय लिया है.

'झारखंड को हेल्थकेयर का हब बनाना है लक्ष्य'

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनके मित्र और ऑस्टिन हॉस्पिटल एंड सर्विसेस के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी (CEO) आंद्रेई कोल्मोगोरोव उनके पहले के मित्र हैं. जब उनसे मुलाकात हुई कोल्मोगोरोव ने बताया कि उनका लक्ष्य झारखंड को हेल्थकेयर का हब बनाना है. हम बड़ा निवेश करेंगे लेकिन इस परियोजना को राजनीति से दूर रखना होगा. स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा डालना जनता के साथ अन्याय है. स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार सरकार बेहतर काम कर रही है.

सरकार की अब तक की प्रमुख पहल कुछ इस तरह है

  • मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत किडनी, लीवर और कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में 15 लाख रुपये तक की सहायता दी जा रही है.
  • राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हेमोडायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.
  • अब किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा भी राज्य में शुरू होने जा रही है.

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह विश्व-स्तरीय अस्पताल न केवल झारखंड बल्कि पूरे पूर्वी भारत के मरीजों के लिए वरदान साबित होगा. डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि यह सरकार के निरंतर प्रयासों और झारखंडवासियों के आशीर्वाद का परिणाम है कि झारखंड राज्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य एक नई क्रांति की ओर बढ़ रहा है.

इसे भी पढ़ें- मरीज के लिए संजीवनी बना लातेहार सदर अस्पताल का डायलिसिस सेंटर, गरीब हो या अमीर, सबका होता है मुफ्त डायलिसिस

इसे भी पढे़ं- देवघर में खुलेगा मेडिकल कॉलेज और आधुनिक अस्पताल, स्वास्थ्य सचिव ने चिन्हित जमीन का किया निरीक्षण

इसे भी पढे़ं- देवघर सदर अस्पताल ने बनाया नया रिकॉर्ड, मरीजों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मामले में राज्यभर में दूसरा स्थान

For All Latest Updates

TAGGED:

RANCHIAUSTIN HOSPITAL AND SERVICESHEALTH MINISTER DR IRFAN ANSARIऑस्टिन हॉस्पिटल के सीईओ आंद्रेईKIDNEY SUPER SPECIALITY HOSPITAL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.