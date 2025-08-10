रांची: वर्ष 2027 तक झारखंड को फाइलेरिया मुक्त राज्य बनाने के लक्ष्य को केंद्र में रखकर 10 अगस्त से मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत की हुई है. पहले चरण में प्रदेश के 9 जिलों के 80 प्रखंडों में इसकी शुरुआत रविवार से हुई है.

राज्य के 9 जिलों (चतरा, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, हजारीबाग, जामताड़ा, पलामू, लातेहार और दुमका) के 80 चिन्हित प्रखंडों में आज से एमडीए अभियान की शुरुआत हुई. इस अभियान के तहत लगभग इन 80 प्रखंडों के करीब 1.42 करोड़ की आबादी में से 1.27 करोड़ लोगों को डीईसी, अल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन दवा निशुल्क खिलाई जाएगी.

इस कार्यक्रम में अपर निदेशक सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, वेक्टर जनित रोग डॉ. बीरेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (MDA) को सफल बनाने के लिए अन्य विभागों, जैसे शिक्षा विभाग, आईसीडीएस, पंचायती राज विभाग, शहरी विकास विभाग, पेयजल और स्वच्छता विभाग, आजीविका, पीएचईडी का भी सहयोग लिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में फाइलेरिया से मुक्ति के लिए आज बूथ के माध्यम से और घर-घर जाकर, 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और अति गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को छोड़कर सभी लोगों को उनकी उम्र के अनुसार निर्धारित खुराक प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा, अपने सामने दवा खिलाई गयी. 11 से 25 अगस्त तक घर घर जाकर फाइलेरिया से बचाव की दवा स्वास्थ्य कार्यकर्ता सभी पात्र लोगों को अपने सामने खिलाएंगे.

'मैंने दवा खायी है, अब आप भी खाएं'

09 जिलों के 80 चिन्हित प्रखंडों में आज से शुरू हुई MDA अभियान की शुरुआत राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने खुद दवा खाकर इस अभियान की शुरुआत जामताड़ा से की. स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि "मैंने दवा ली है, आप भी लें. हर हाल में झारखंड को फाइलेरिया मुक्त बनाना है.

दवा खाकर अभियान की शुरुआत करते स्वास्थ्य मंत्री (ETV Bharat)

स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि वर्ष 2027 तक झारखंड को पूरी तरह फाइलेरिया मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है. स्वस्थ झारखंड, सक्षम झारखंड के विजन को साकार करना सरकार की पहली प्राथमिकता है. उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों से कहा कि आप यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पात्र व्यक्ति दवा खाने से वंचित न रहे.

सिर्फ शारीरिक अपंगता नहीं लाता है फाइलेरिया

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने अपने संबोधन में कहा कि फाइलेरिया केवल शारीरिक अपंगता नहीं लाता. बल्कि व्यक्ति के आत्मसम्मान, आजीविका और मानसिक स्वास्थ्य को भी गहरी चोट पहुंचाता है. उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह है कि इस बीमारी को रोका जा सकता है. वह भी साल में केवल एक बार दी जाने वाली दवा के उपयोग से बीमारी को रोका जा सकता है.

राज्य सरकार पहले ही कई अग्रणी कदम उठा चुकी है

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जामताड़ा के लोगों की दुआओं से मैं विधायक बना फिर मंत्री बना. इसलिए राज्य का कोई भी बड़ा कार्यक्रम सबसे पहले जामताड़ा से ही शुरू होगा. डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ आलोचना करना भर रह गया है. लेकिन जहां काम होता है वहीं आलोचना होती है. डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि हम सबका दायित्व है कि इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें, सबसे पहले स्वयं दवा लें और अपने परिवार के हर सदस्य को भी अवश्य दवा खिलाएं. हमारा गांव, हमारी पंचायत, हमारे शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्यकर्मी और मीडिया-सभी मिलकर इसे एक जन-आंदोलन बनाएं. जामताड़ा से शुरू हुए MDA अभियान शुभारंभ कार्यक्रम में जामताड़ा के सिविल सर्जन डॉ. आनंद मोहन सोरेन, जामताड़ा के अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉ अभिषेक पाल और अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए.

इसे भी पढ़ें- मध्याह्न भोजन के बाद बच्चों को खिलाई जाएगी फाइलेरिया से बचाव की दवा! 10 फरवरी से राज्य के 14 जिलों में चलाया जाएगा अभियान

इसे भी पढे़ं- पाकुड़ में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ, 1292 बूथों पर लोगों को खिलाई गई फाइलेरिया रोधी दवा

इसे भी पढ़ें- झारखंड में पहली बार सरकारी अस्पतालों में अनुबंध आधारित चिकित्सक देंगे सेवा, स्वास्थ्य मंत्री ने 126 डॉक्टरों को दी नियुक्ति