स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रांची में मेडिकल स्टोर का किया औचक निरीक्षण, कई दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रांची के मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने कई निर्देश दिए.
Published : October 10, 2025 at 8:04 PM IST
रांची: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने आज रांची स्थित जय हिंद फार्मा मेडिकल दुकान का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान मंत्री ने दुकान में उपलब्ध सभी कंपनियों के कफ सिरप के सैम्पल प्राप्त कर राज्य ड्रग्स निदेशक को सुपुर्द किया. साथ ही निर्देश दिया कि सभी नमूनों की गुणवत्ता जांच शीघ्र की जाए और अविलंब जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए.
मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि झारखंड के हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और मानक के अनुरूप दवाएं उपलब्ध कराई जाएं. इसी दिशा में आज से पूरे राज्य में एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत सभी मेडिकल स्टोर्स, थोक विक्रेताओं और दवा डिपो का औचक निरीक्षण किया जाएगा.
स्वास्थ्य मंत्री ने सभी ड्रग्स पदाधिकारियों और मेडिकल स्टोर संचालकों को सख्त निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, डुप्लीकेसी या फर्जी दवा बिक्री को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने पर संबंधित स्टोर को तुरंत सील किया जाएगा, लाइसेंस रद्द कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा. सभी अधिकारी, मेडिकल संचालक और जनता इस मुहिम में मेरा साथ दें, जो भी गलत कार्य में शामिल हैं, वे तुरंत सचेत हो जाएं, नहीं तो कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें.
निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य के प्रत्येक जिले में ड्रग्स निरीक्षण के लिए टीमें गठित की जा रही हैं, जो बाजार में उपलब्ध सभी कफ सिरप, एंटीबायोटिक और पेन रिलीवर दवाओं का नमूना लेकर जांच करेंगी. उन्होंने बताया कि राज्य ड्रग्स निदेशालय को निर्देश दिए गए हैं कि वे 24 घंटे के भीतर प्राथमिक जांच रिपोर्ट और 72 घंटे के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें.
इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने सदर अस्पताल फार्मेसी का भी निरीक्षण किया और सदर अस्पताल उपाधीक्षक और सिविल सर्जन को कई अहम निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल की दवा में फंगस की खबर के पीछे उन्हें साजिश की बू नजर आती है.
