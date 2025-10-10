ETV Bharat / state

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रांची में मेडिकल स्टोर का किया औचक निरीक्षण, कई दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे

रांची: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने आज रांची स्थित जय हिंद फार्मा मेडिकल दुकान का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान मंत्री ने दुकान में उपलब्ध सभी कंपनियों के कफ सिरप के सैम्पल प्राप्त कर राज्य ड्रग्स निदेशक को सुपुर्द किया. साथ ही निर्देश दिया कि सभी नमूनों की गुणवत्ता जांच शीघ्र की जाए और अविलंब जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए.

मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि झारखंड के हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और मानक के अनुरूप दवाएं उपलब्ध कराई जाएं. इसी दिशा में आज से पूरे राज्य में एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत सभी मेडिकल स्टोर्स, थोक विक्रेताओं और दवा डिपो का औचक निरीक्षण किया जाएगा.

जानकारी देते मंत्री इरफान अंसारी (ईटीवी भारत)

स्वास्थ्य मंत्री ने सभी ड्रग्स पदाधिकारियों और मेडिकल स्टोर संचालकों को सख्त निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, डुप्लीकेसी या फर्जी दवा बिक्री को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने पर संबंधित स्टोर को तुरंत सील किया जाएगा, लाइसेंस रद्द कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा. सभी अधिकारी, मेडिकल संचालक और जनता इस मुहिम में मेरा साथ दें, जो भी गलत कार्य में शामिल हैं, वे तुरंत सचेत हो जाएं, नहीं तो कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें.