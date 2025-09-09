ETV Bharat / state

झारखंड में सरकारी नौकरी, संविदा आधारित 91 सीएचओ की हुई नियुक्ति

रांची में स्वास्थ्य मंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा है.

Health Minister handed over appointment letters to community health officers in Ranchi
CHO को नियुक्ति पत्र सौंपते स्वास्थ्य मंत्री (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 9, 2025 at 8:21 PM IST

3 Min Read
रांचीः झारखंड के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी दूर करने के उद्देश्य से हेमंत सरकार इन दिनों संविदा पर डॉक्टर रख रही है. इसी के तहत आज 9 सितंबर को नामकुम स्थित लोक स्वास्थ्य संस्थान सभागार में आयोजित भव्य समारोह में 91 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी यानी सीएचओ को नियुक्ति पत्र सौंपा गया.

संविदा आधारित इन सीएचओ को स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने नियुक्ति पत्र देकर चुनौतियों के प्रति सचेत किया. उन्होंने कहा कि आप सबको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा लेकिन डरना मत, हम नौकरी दिए हैं तो आपकी हिफाजत भी करेंगे.

नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की शुरुआत करते स्वास्थ्य मंत्री (ETV Bharat)

नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पदभार संभालने के बाद से लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का काम हो रहा है. पिछले 25 वर्षों में जो सुधार नहीं हो पाया, उसे अब तेजी से पूरा किया जा रहा है. इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने बोकारो दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि लोगों ने मुझे बताया कि अस्पतालों में एमआरआई और सीटी स्कैन मशीन नहीं होने से कितनी आर्थिक और मानसिक पीड़ा उठानी पड़ती है. यह बात मुझे दिल पर लगी. मैंने तुरंत फ़ैसला किया, अब सभी जिलों के सदर अस्पतालों में एमआरआई और सीटी स्कैन मशीन अनिवार्य रूप से लगाई जाएगी.

शायराना अंदाज में दिखे स्वास्थ्य मंत्री

नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री शायराना अंदाज में भी दिखे. उन्होंने कहा कि मैं जो कहता हूं, वो करके दिखाता हूं. यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए सख्त फैसले लेने पड़ेंगे. कुछ लोग इसका विरोध करेंगे, अफवाह फैलाएंगे.

सीएचओ को नियुक्ति पत्र सौंपते स्वास्थ्य मंत्री (ETV Bharat)

उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि यहां मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठा हों तो सच्चा टूट जाता है. इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में 2100 बेडेड सुपर स्पेशियलिटी किडनी अस्पताल बनने जा रहा है. अब किडनी से जुड़ी गंभीर बीमारियों और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए झारखंड के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा. इस अवसर पर उन्होंने मेडिको सिटी और छह नए मेडिकल कॉलेजों को समय पर पूरा करने का भी भरोसा दिलाया.

इस कार्यक्रम को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड का स्वास्थ्य सूचकांक राष्ट्रीय औसत से बेहतर है. सीमित संसाधनों के बावजूद राज्य ने बेहतरीन उपलब्धियां हासिल की हैं. शिशु मृत्यु दर में राष्ट्रीय औसत 28 है जबकि झारखंड का 25 फीसदी है. वहीं मातृत्व मृत्यु दर में राष्ट्रीय औसत 97 है जबकि झारखंड का 56 वहीं संस्थागत प्रसव में राष्ट्रीय औसत 88.6% है जबकि झारखंड का 75% है. उन्होंने कहा कि यह सूचकांक राज्य के लिए प्रेरणादायक हैं और हमें और तेजी से काम करने की दिशा दिखाते हैं.

नवनियुक्त सीएचओ के साथ स्वास्थ्य मंत्री समेत अन्य (ETV Bharat)

इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा, झारखंड मेडिकल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक अबु इमरान, निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. सिद्धार्थ सान्याल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

