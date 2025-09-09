ETV Bharat / state

झारखंड में सरकारी नौकरी, संविदा आधारित 91 सीएचओ की हुई नियुक्ति

रांचीः झारखंड के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी दूर करने के उद्देश्य से हेमंत सरकार इन दिनों संविदा पर डॉक्टर रख रही है. इसी के तहत आज 9 सितंबर को नामकुम स्थित लोक स्वास्थ्य संस्थान सभागार में आयोजित भव्य समारोह में 91 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी यानी सीएचओ को नियुक्ति पत्र सौंपा गया.

संविदा आधारित इन सीएचओ को स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने नियुक्ति पत्र देकर चुनौतियों के प्रति सचेत किया. उन्होंने कहा कि आप सबको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा लेकिन डरना मत, हम नौकरी दिए हैं तो आपकी हिफाजत भी करेंगे.

नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की शुरुआत करते स्वास्थ्य मंत्री (ETV Bharat)

नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पदभार संभालने के बाद से लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का काम हो रहा है. पिछले 25 वर्षों में जो सुधार नहीं हो पाया, उसे अब तेजी से पूरा किया जा रहा है. इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने बोकारो दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि लोगों ने मुझे बताया कि अस्पतालों में एमआरआई और सीटी स्कैन मशीन नहीं होने से कितनी आर्थिक और मानसिक पीड़ा उठानी पड़ती है. यह बात मुझे दिल पर लगी. मैंने तुरंत फ़ैसला किया, अब सभी जिलों के सदर अस्पतालों में एमआरआई और सीटी स्कैन मशीन अनिवार्य रूप से लगाई जाएगी.

शायराना अंदाज में दिखे स्वास्थ्य मंत्री

नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री शायराना अंदाज में भी दिखे. उन्होंने कहा कि मैं जो कहता हूं, वो करके दिखाता हूं. यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए सख्त फैसले लेने पड़ेंगे. कुछ लोग इसका विरोध करेंगे, अफवाह फैलाएंगे.