चिकित्सा मंत्री खींवसर बोले- बच्चों की मौत कफ सिरप से नहीं, बीमारियों से हुई है, दवा सही है

जोधपुर: राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के प्रकरण में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बड़ा बयान दिया है. शनिवार को जोधपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में खींवसर ने दावा किया कि किसी की भी मृत्यु कफ सिरप पीने से नहीं हुई है. जिन बच्चों की मौतें हुई हैं, वे अन्य बीमारियों से ग्रसित थे, जिसकी हमने जांच करवा ली है. मृत्यु का कारण दवाई नहीं है.

उन्होंने बताया कि एक बच्चे के मस्तिष्क ज्वर था, जबकि दूसरे के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन था. उन्होंने कहा कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है. दवा की जांच करवाई गई है. यह जांच में सही पाई गई है. पहले कफ सिरप से 3 बच्चों की मौत के मामले सामने आए थे. इसके बाद विभाग ने सरकारी आपूर्ति में आने वाली खांसी की दवाई पर 28 सितंबर को रोक लगा दी थी. चिकित्सा मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में किसी भी स्तर पर डॉक्टर ने यह दवाई नहीं लिखी थी. एक जगह पर नर्सिंगकर्मी और फार्मासिस्ट ने दवा दी थी. वह मरीज भी स्वस्थ है. सरकार की इसमें कोई लापरवाही या मिलावट नहीं है.