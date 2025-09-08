ETV Bharat / state

जामताड़ा में फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में स्वास्थ्य मंत्री ने की कॉमेंट्री, मैच देखने उमड़ा लोगों का हुजूम

जामताड़ा में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने मैच की कॉमेंट्री कर समा बांधा.

Health Minister Dr. Irfan Ansari
झाल मुढ़ी बनाते हुए मंत्री इरफान अंसारी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 8, 2025 at 8:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जामताड़ा: संथाल के आदिवासी गांव में आज भी फुटबॉल का क्रेज बरकरार है. आदिवासी बहुल गांव में फुटबॉल खेल के प्रति युवाओं एवं लोगों में जुनून है. फुटबॉल खेल देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी.

आज भी बरकरार है फुटबॉल का क्रेज

आधुनिक युग में जहां शहरी क्षेत्र में युवा पीढ़ी नौजवान मोबाइल गेम और क्रिकेट के प्रति ज्यादा रुचि रखती है और फुटबॉल का क्रेज शहरी क्षेत्र में घटता जा रहा है लेकिन संथाल आदिवासी गांव में कहानी उसके उलट हैं. यहां फुटबॉल का क्रेज दूसरे खेलों से कहीं ज्यादा देखा जा रहा है. जब भी गांव में फुटबॉल का आयोजन होता है तो आदिवासी गांव में इसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है. जामताड़ा के जीतपुर आदिवासी गांव में फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच में आदिवासियों की भीड़ देखने के लिए उमड़ पड़ी.

जामताड़ा से संजय तिवारी की रिपोर्ट (etv bharat)

इस दौरान फुटबॉल के प्रति लोगों में इतना जुनून था कि इसे देखने के लिए छत और पेड़ पर चढ़कर लोगों ने इस खेल का आनंद लिया. फुटबॉल के प्रति आदिवासी युवाओं में इतना जुनून था वे इसे देखने के लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं.

फुटबॉल के फाइनल मैच की मंत्री इरफान अंसारी ने कॉमेंट्री की

सबसे दिलचस्प बात यह रही कि आदिवासी गांव में आयोजित फुटबाल टूर्नामेंट के फाइनल प्रतियोगिता समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने फुलबॉल मैच की कॉमेंट्री की. इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाया. मंत्री ने आदिवासी समाज से अपील करते हुए कहा कि झारखंड में आदिवासियों के कर्ता धर्ता सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं. इस दौरान मंत्री इरफान अंसारी ने खुद अपने हाथों से झाल मुढ़ी बनाई और लोगों को खिलाया.

ये भी पढ़ें: पलामू में शहीदों की याद में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट, दिल्ली 2-0 से नेपाल को किया पराजित

लातेहार में फुटबॉल खिलाड़ियों पर आसमान से गिरी बिजली, दो की मौत, 11 घायल

बोकारो में वज्रपात से युवक की मौत, फुटबॉल खेलने के दौरान हुआ हादसा

For All Latest Updates

TAGGED:

फुटबॉल को लेकर आदिवासियों में जुनूनHEALTH MINISTER COMMENTARY IN MATCHजामताड़ा में फुटबॉल के प्रति जुनूनFOOTBALL TOURNAMENT IN JHARKHANDFOOTBALL TOURNAMENT IN JAMTARA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.