जामताड़ा में फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में स्वास्थ्य मंत्री ने की कॉमेंट्री, मैच देखने उमड़ा लोगों का हुजूम
जामताड़ा में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने मैच की कॉमेंट्री कर समा बांधा.
Published : September 8, 2025 at 8:34 PM IST
जामताड़ा: संथाल के आदिवासी गांव में आज भी फुटबॉल का क्रेज बरकरार है. आदिवासी बहुल गांव में फुटबॉल खेल के प्रति युवाओं एवं लोगों में जुनून है. फुटबॉल खेल देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी.
आज भी बरकरार है फुटबॉल का क्रेज
आधुनिक युग में जहां शहरी क्षेत्र में युवा पीढ़ी नौजवान मोबाइल गेम और क्रिकेट के प्रति ज्यादा रुचि रखती है और फुटबॉल का क्रेज शहरी क्षेत्र में घटता जा रहा है लेकिन संथाल आदिवासी गांव में कहानी उसके उलट हैं. यहां फुटबॉल का क्रेज दूसरे खेलों से कहीं ज्यादा देखा जा रहा है. जब भी गांव में फुटबॉल का आयोजन होता है तो आदिवासी गांव में इसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है. जामताड़ा के जीतपुर आदिवासी गांव में फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच में आदिवासियों की भीड़ देखने के लिए उमड़ पड़ी.
इस दौरान फुटबॉल के प्रति लोगों में इतना जुनून था कि इसे देखने के लिए छत और पेड़ पर चढ़कर लोगों ने इस खेल का आनंद लिया. फुटबॉल के प्रति आदिवासी युवाओं में इतना जुनून था वे इसे देखने के लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं.
फुटबॉल के फाइनल मैच की मंत्री इरफान अंसारी ने कॉमेंट्री की
सबसे दिलचस्प बात यह रही कि आदिवासी गांव में आयोजित फुटबाल टूर्नामेंट के फाइनल प्रतियोगिता समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने फुलबॉल मैच की कॉमेंट्री की. इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाया. मंत्री ने आदिवासी समाज से अपील करते हुए कहा कि झारखंड में आदिवासियों के कर्ता धर्ता सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं. इस दौरान मंत्री इरफान अंसारी ने खुद अपने हाथों से झाल मुढ़ी बनाई और लोगों को खिलाया.
