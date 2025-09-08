ETV Bharat / state

जामताड़ा में फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में स्वास्थ्य मंत्री ने की कॉमेंट्री, मैच देखने उमड़ा लोगों का हुजूम

जामताड़ा: संथाल के आदिवासी गांव में आज भी फुटबॉल का क्रेज बरकरार है. आदिवासी बहुल गांव में फुटबॉल खेल के प्रति युवाओं एवं लोगों में जुनून है. फुटबॉल खेल देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी.

आज भी बरकरार है फुटबॉल का क्रेज

आधुनिक युग में जहां शहरी क्षेत्र में युवा पीढ़ी नौजवान मोबाइल गेम और क्रिकेट के प्रति ज्यादा रुचि रखती है और फुटबॉल का क्रेज शहरी क्षेत्र में घटता जा रहा है लेकिन संथाल आदिवासी गांव में कहानी उसके उलट हैं. यहां फुटबॉल का क्रेज दूसरे खेलों से कहीं ज्यादा देखा जा रहा है. जब भी गांव में फुटबॉल का आयोजन होता है तो आदिवासी गांव में इसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है. जामताड़ा के जीतपुर आदिवासी गांव में फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच में आदिवासियों की भीड़ देखने के लिए उमड़ पड़ी.

जामताड़ा से संजय तिवारी की रिपोर्ट (etv bharat)

इस दौरान फुटबॉल के प्रति लोगों में इतना जुनून था कि इसे देखने के लिए छत और पेड़ पर चढ़कर लोगों ने इस खेल का आनंद लिया. फुटबॉल के प्रति आदिवासी युवाओं में इतना जुनून था वे इसे देखने के लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं.