चिकित्सा मंत्री बोले, कफ सिरप से नहीं हुई बच्चों की मौत, अभी तक दवा कंपनी को नहीं दी क्लीन चिट

चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि जिन तीन बच्चों की मौत हुई, उनमें से किसी को सरकारी अस्पतालों ये सिरप नहीं दी गई.

Medical Minister speaking to the media
मीडिया से बात करते चिकित्सा मंत्री (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 8, 2025 at 6:56 PM IST

3 Min Read
जयपुर: राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामले को लेकर उठा विवाद थम नहीं रहा है. इस बीच एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने से हुई मौतों के मामले ने भी तूल पकड़ लिया है. जिस पर बुधवार को चिकित्सा मंत्री ने अपनी दलीलें पेश की. चिकित्सा मंत्री ने कफ सिरप से बच्चों की मौत के आरोप को निराधार ठहराया. वहीं अस्पताल में लगी आग पर जांच की बात कहते हुए अब सीआईएसएफ जैसी प्रोफेशनल एजेंसी से सुरक्षा ऑडिट कराने की बात कही.

अन्य बीमारियों से हुई 2 बच्चों की मौत: चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बुधवार को पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि राज्य में जिन तीन बच्चों की मौत की बात की जा रही है, उनमें से किसी की मौत सरकारी अस्पतालों से दी गई सिरप या सरकार द्वारा खरीदी गई दवा से नहीं हुई. तीनों मौतों में से दो बच्चे को-मॉरबिड यानी पहले से गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे. इनमें एक को इंसेफेलाइटिस था और दूसरे को अन्य जटिल बीमारी. तीसरे बच्चे की मौत एडल्ट डोज (वयस्क मात्रा) लेने से हुई. हालांकि जिस दिन पहली मौत की सूचना मिली, उसी दिन राज्य सरकार ने तत्काल एक्शन लेते हुए सभी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों से संबंधित कफ सिरप हटा दी थी.

कंपनी को फिलहाल क्लीन चिट नहीं: मंत्री ने कहा कि सरकार ने समय पर कदम उठाए, जिसकी वजह से ये मामला सीमित रहा और भगवान की कृपा से आगे कोई डैथ नहीं हुई. सरकार सही दिशा में है और सही कदम उठा रही है. उन्होंने कहा कि ये दवा निर्माण करने वाली कंपनी कई प्रकार की दवाइयां बनाती है. जिन 42 सैंपल्स के फेल होने की बात कही जा रही है, वे इस विवादित सिरप के नहीं, बल्कि अन्य दवाओं के थे. ड्रग कंट्रोलर और आरएमएससीएल (राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड) जब दवा खरीदते हैं, तो हर बार टेस्टिंग करते हैं. फिलहाल इस दवा की सेल रोक दी गई है और सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं. रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई होगी. कंपनी को फिलहाल क्लीन चिट नहीं दी गई है.

14 अस्पतालों में होगी सेफ्टी ऑडिट: एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में हाल ही में लगी भीषण आग मामले पर चिकित्सा मंत्री ने कहा कि 24 या 48 घंटे में कोई बड़ी जांच नहीं होती. कमेटी पूरी तरह से मामले की पड़ताल कर रही है. ट्रॉमा सेंटर 285 बेड का बड़ा चिकित्सा केंद्र है, जिसमें दो आईसीयू यूनिट थीं. एक आईसीयू से 11 मरीजों को बचा लिया गया और दूसरे से 5 को निकाला गया. उन्होंने बताया कि आईसीयू में मरीज आमतौर पर वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर होते हैं. ऐसे में उन्हें गोद में उठाकर तुरंत बाहर ले जाना संभव नहीं होता, क्योंकि इससे और भी बड़ा हादसा हो सकता था. मंत्री ने बताया कि सीआईएसएफ (CISF) को सुरक्षा मूल्यांकन के लिए लाया गया है और एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़े सभी 14 अस्पतालों की फायर और सिक्योरिटी रिपोर्ट ली जा चुकी है. अब सभी सरकारी अस्पतालों में सीआईएसएफ जैसी प्रोफेशनल एजेंसी से फायर फाइटिंग और सिक्योरिटी मैनेजमेंट का काम करवाया जाएगा, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.

