स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की कांग्रेस को नसीहत, बोलीं- '10 साल से सत्ता से बाहर, अब तो अपने आप में सुधार करो'
स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने रेवाड़ी में कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पार्टी अब खुद में सुधार करें.
Published : September 16, 2025 at 5:26 PM IST
रेवाड़ी: हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने आज रेवाड़ी जिले से जुड़े विकास कार्यों और जनहितकारी पहलुओं पर अधिकारियों की बैठक ली. लघु सचिवालय सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी पूरी संजीदगी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करें. विकास कार्यों को तत्परता से पूरा करते हुए रेवाड़ी जिले में विकासात्मक परिवर्तन नजर आना चाहिए.
अब खुद में सुधार करें कांग्रेस - आरती राव
इसके बाद, पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरती सिंह राव ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि "10 वर्षों से कांग्रेस सता से बाहर है. ऐसे में पार्टी को अब अपने आप में सुधार की जरूरत है. जब पार्टी की हार होती है तो दूसरों पर दोषारोपण करती है".
सभी अस्पतालों में दवाइयां पहुंची दी गई है - आरती राव
प्रदेश में बढ़ रहे डेंगू और मौसमी बीमारियों के केसों पर उन्होंने कहा बीमारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है. प्रदेश के सभी अस्पतालों को पहले ही तैयार रहने के निर्देश दिए जा चुके हैं. प्रदेश के सभी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में पहुंचा दवाइयां पहुंचा दी गई है. फॉगिंग कराने के भी निर्देश दिए गए हैं.
नई सड़कें बनाना शुरू करें अधिकारी - आरती राव
स्वास्थ्य मंत्री ने विकास कार्यों को लेकर तैयार एजेंडे में शामिल सड़कों के सुधारीकरण पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बरसात का मौसम अब खत्म हो गया है. ऐसे में अब जिले की सभी सड़कों की मरम्मत की जाए और नई सड़कों का निर्माण कार्य भी यथाशीघ्र शुरू करवाना सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने सड़क निर्माण कार्यों में प्रयोग होने वाली निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने के आदेश दिए.
