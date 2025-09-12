महिला टॉयलेट बंद मिला तो स्वास्थ्य मंत्री ने तुड़वाया दरवाजा, खामियां मिलने पर अधिकारियों की लगाई क्लास, कुरुक्षेत्र LNJP का किया औचक निरीक्षण
Aarti Rao inspects LNJP Hospital: कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने औचक निरीक्षण किया. खामियां मिलने पर अधिकारियों की क्लास लगाई.
Published : September 12, 2025 at 2:25 PM IST
कुरुक्षेत्र: हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव शुक्रवार को बिना किसी सूचना के कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी सिविल अस्पताल पहुंचीं. उनके इस औचक निरीक्षण से स्टाफ में हड़कंप मच गया. मंत्री ने मरीजों से बातचीत कर इलाज और सुविधाओं की जानकारी ली. अस्पताल का निरीक्षण करते हुए जब वह महिला टॉयलेट तक पहुंचीं, तो उसे बंद पाया गया. जब ताला खुलवाने की कोशिश की गई तो कोई चाबी नहीं मिली. इसके बाद आरती राव ने गुस्से में आकर दरवाजा तोड़ने के आदेश दिए. जब सुरक्षाकर्मी दरवाजा तोड़ने लगे तो उसका शीशा टूट गया. अंदर गंदगी और बदहाली देखकर मंत्री ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई.
टॉयलेट, मेडिकल स्टोर और अव्यवस्थाओं की जांच: निरीक्षण के दौरान आरती राव ने मेडिकल स्टोर, शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाओं की गहन जांच की. उन्हें कई जगहों पर अव्यवस्था नजर आई, जिसमें सफाई की स्थिति बेहद खराब थी. उन्होंने मीडिया से कहा कि वे यहां विशेष जांच के मकसद से आई हैं और सफाई व्यवस्था पर भी नजर डाली है. अस्पताल परिसर में निर्माण कार्य चल रहा है, जिस कारण मलबा पड़ा हुआ है. आरती राव ने पीएमओ को निर्देश दिए हैं कि मलबा तुरंत हटवाया जाए और इसकी तस्वीर उन्हें भेजी जाए ताकि काम की प्रगति की निगरानी हो सके.
दवाइयों की कमी और रेफर प्रथा पर चिंता: स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल के मेडिकल स्टोर की भी जांच की, जहां करीब 40 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध थीं. उन्होंने बताया कि "जो दवाइयां कम हैं, उन्हें जल्द ही उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि मरीजों को बाहर से दवाएं खरीदनी ना पड़ें. मुझे मीडिया से जानकारी मिली है कि कुछ डॉक्टर मरीजों को दूसरी जगह रेफर करते हैं." इस पर भी उन्होंने चिंता जताई और कहा कि "यदि आगे इस प्रकार की घटनाएं बढ़ीं, तो कड़े कदम उठाए जाएंगे और संबंधित अधिकारियों से बातचीत की जाएगी."
गायनी डॉक्टरों के लिए जगह की कमी: आरती राव ने महिलाओं की डिलीवरी से जुड़ी रिपोर्ट भी मंगवाई, जिसमें पता चला कि पिछले महीने 26 सामान्य डिलीवरी और 5 से 10 ऑपरेशन हुए. उन्होंने बताया कि "अस्पताल में चार गायनी डॉक्टर हैं, लेकिन सिर्फ एक कमरा है. जिसमें सभी बैठती हैं. जगह की कमी के कारण मरीजों को परेशानी हो रही है. जैसे ही नई बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, सुविधाएं बेहतर हो जाएंगी. अस्पताल में एक्सपर्ट डॉक्टरों की भी कमी है, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा."
500 नए डॉक्टरों की नियुक्ति जल्द: आरती राव ने बताया कि "हरियाणा में जल्द ही 500 नए डॉक्टर नियुक्त किए जाएंगे. पहले भी कई डॉक्टरों की भर्ती की थी और भविष्य में और नियुक्तियां होंगी. एक्सपर्ट डॉक्टरों की जरूरत को देखते हुए एनएचएम से बात की जा रही है, ताकि वे हफ्ते में दो-तीन दिन मरीजों को देख सकें. महिला डॉक्टरों के लिए टॉयलेट ना होने की बात पर उन्होंने पीडब्ल्यूडी को फटकार लगाई और ताला तोड़ कर गंदगी का जायजा लिया. साथ ही बाढ़ के बाद डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.
देर से पहुंचने वाले डॉक्टरों पर सख्त रुख: निरीक्षण के दौरान आरती राव को यह भी जानकारी मिली कि एक डॉक्टर सुबह 11 बजे अस्पताल पहुंचा, जबकि उस समय करीब 300 मरीज उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे. उन्होंने इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए कहा कि "ऐसे मामलों की उन्हें सीधे जानकारी दी जाए. अस्पताल में निर्माण कार्य के कारण कुछ असुविधाएं हैं, लेकिन नई बिल्डिंग तैयार होने के बाद सब कुछ बेहतर हो जाएगा. ठेकेदार कंपनी को काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि निर्माण समय पर पूरा किया जा सके."
ये भी पढ़ें- 'जब पानी उतर गया तो दौरा करने का क्या मतलब...', जींद में सरपंच ने विधायक विनेश फोगाट को सुनाई खरी-खरी
ये भी पढ़ें- हरियाणा में बाढ़ पर सियासत: विपक्ष ने मुआवजे की रकम को बताया नाकाफी, केंद्र से विशेष पैकेज की मांग