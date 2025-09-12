ETV Bharat / state

महिला टॉयलेट बंद मिला तो स्वास्थ्य मंत्री ने तुड़वाया दरवाजा, खामियां मिलने पर अधिकारियों की लगाई क्लास, कुरुक्षेत्र LNJP का किया औचक निरीक्षण

Aarti Rao inspects LNJP Hospital ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 12, 2025 at 2:25 PM IST 4 Min Read