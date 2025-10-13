ETV Bharat / state

मनेंद्रगढ़ जिले में 220 बिस्तर वाले अस्पताल का भूमिपूजन, स्वास्थ्य मंत्री ने किए कई बड़े ऐलान

मनेंद्रगढ़ जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया. साथ ही मंत्री ने कई और घोषणाएं की.

मनेंद्रगढ़ जिले में 220 बिस्तर वाले अस्पताल का भूमिपूजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 13, 2025 at 8:56 PM IST

MCB: जिले के मनेंद्रगढ़ में 13 अक्टूबर को स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया. स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने 220 बिस्तर अस्पताल का भूमिपूजन किया. साथ ही कहा कि, मनेंद्रगढ़ लंबे समय तक स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से उपेक्षित रहा है, लेकिन अब यहां स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो रहा है.

मनेंद्रगढ़ जिले में 220 बिस्तर वाले अस्पताल का भूमिपूजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अस्पताल की खासियत जानिए: मनेंद्रगढ़ जिले में 220 बिस्तर के नए अस्पताल के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है. इस अस्पताल के निर्माण से जिले के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी और उन्हें इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा.

  • बिस्तर क्षमता- 220
  • निर्माण लागत- 35 करोड़ 36 लाख 52 हजार
  • विशेषताएं- आधुनिक अस्पताल, सिकल सेल, कैंसर और मातृ-शिशु स्वास्थ्य पर विशेष योजनाएं
  • डीजल जेनरेटर- 200 केवी का डीजल जेनरेटर और 500 वॉट की बिजली व्यवस्था
  • आकर्षक उद्यान- परिसर में आकर्षक उद्यान का निर्माण
मनेंद्रगढ़ जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यह अस्पताल जिले के लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा होगा और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा- स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल

CMHO कार्यालय भी बनेगा: मनेंद्रगढ़ शहर में 220 बेड सिविल हॉस्पिटल के साथ सीएमएचओ कार्यालय के निर्माण के लिए भी भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया था. करीब 2 करोड़ की लागत से CMHO कार्यालय बनेगा.

उद्योग और विकास: स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मनेंद्रगढ़ को आदर्श जिला बनाने का संकल्प साकार हो रहा है. पहले विकास के अभाव में यहां के लोग पलायन करने को विवश थे, पर अब जिले में उद्योगों की स्थापना कर रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे.

स्वास्थ्य मंत्री ने कई और घोषणाएं की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अन्य घोषणाएं

  • मेडिकल कॉलेज: 363 करोड़ रुपये की लागत से परसगढ़ी में मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन जल्द ही किया जाएगा.
  • सड़क निर्माण: भरतपुर-सोनहत क्षेत्र में 100 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण कराया जाएगा.
  • अमृत मिशन: चिरमिरी में 1 करोड़ 85 लाख की लागत से अमृत मिशन के तहत विकास कार्य प्रारंभ होंगे.
