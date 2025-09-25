ETV Bharat / state

उत्तराखंड में जल्द बनेगा हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, केंद्र सरकार ने दिया स्वास्थ्य सुरक्षा का बड़ा तोहफा

देहरादून: प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) के तहत केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य को बड़ा तोहफ़ा दिया है. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य में हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (HEOC) की स्थापना को मंज़ूरी प्रदान की है.

उत्तराखंड में बनेगा हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर: हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर स्वास्थ्य आपदाओं के समय राज्य की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को मज़बूत बनाने करने के लिए स्थापित किया जा रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के संचालन के लिए कुल नौ संविदा पदों को भी मंजूरी दी है. इन पदों में वरिष्ठ सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाहकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाहकार, डेटा विश्लेषक, हब इंजीनियर और डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद शामिल हैं.

हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में होंगे 9 संविदा के पद: मंत्रालय के अनुसार हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के लिए धनराशि PM-ABHIM परियोजना अवधि 2021–26 तक उपलब्ध कराई जाएगी. इस अवधि के बाद आगे की निरंतरता योजना की स्वीकृति पर निर्भर करेगी. मंत्रालय ने हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को मंजूरी देते हुए राज्य सरकार से कहा है कि वो इन पदों पर संविदा आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करे और HEOC को जल्द से जल्द एक्टिव बनाए. इसके अलावा, फंड ट्रांसफर के लिए HEOC के नाम से एक अलग बैंक खाता भी खोला जाएगा.