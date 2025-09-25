उत्तराखंड में जल्द बनेगा हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, केंद्र सरकार ने दिया स्वास्थ्य सुरक्षा का बड़ा तोहफा
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने उत्तराखंड में हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (HEOC) की स्थापना को मंज़ूरी प्रदान की
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 25, 2025 at 12:00 AM IST
देहरादून: प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) के तहत केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य को बड़ा तोहफ़ा दिया है. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य में हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (HEOC) की स्थापना को मंज़ूरी प्रदान की है.
उत्तराखंड में बनेगा हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर: हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर स्वास्थ्य आपदाओं के समय राज्य की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को मज़बूत बनाने करने के लिए स्थापित किया जा रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के संचालन के लिए कुल नौ संविदा पदों को भी मंजूरी दी है. इन पदों में वरिष्ठ सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाहकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाहकार, डेटा विश्लेषक, हब इंजीनियर और डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद शामिल हैं.
हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में होंगे 9 संविदा के पद: मंत्रालय के अनुसार हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के लिए धनराशि PM-ABHIM परियोजना अवधि 2021–26 तक उपलब्ध कराई जाएगी. इस अवधि के बाद आगे की निरंतरता योजना की स्वीकृति पर निर्भर करेगी. मंत्रालय ने हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को मंजूरी देते हुए राज्य सरकार से कहा है कि वो इन पदों पर संविदा आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करे और HEOC को जल्द से जल्द एक्टिव बनाए. इसके अलावा, फंड ट्रांसफर के लिए HEOC के नाम से एक अलग बैंक खाता भी खोला जाएगा.
सीएम धामी ने पीएम मोदी का आभार जताया: वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि-
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को स्वास्थ्य सुरक्षा का बड़ा तोहफ़ा दिया है. हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना से राज्य की स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन क्षमता और मज़बूत होगी. उन्होंने कहा इसके जरिए आपात स्थितियों में समय पर और समन्वित कार्रवाई संभव हो सकेगी. साथ ही कहा कि, देशभर में हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को मज़बूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इससे स्वास्थ्य आपात स्थितियों के समय समयबद्ध कार्रवाई और बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा सकेगा.
-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री-
स्वास्थ्य सचिव ने जल्द नियुक्ति का वादा किया: स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि-
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उत्तराखंड के लिए हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना को मंज़ूरी दी है. ऐसे में जल्द ही संविदा पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेंगे और HEOC को क्रियाशील बनाएंगे. यह सेंटर स्वास्थ्य आपदाओं के दौरान समयबद्ध प्रतिक्रिया और बेहतर समन्वय सुनिश्चित करेगा, जिससे जनता को सीधे लाभ मिलेगा.
-डॉ. आर. राजेश कुमार, स्वास्थ्य सचिव
हिमालयी राज्य है उत्तराखंड: गौरतलब है कि उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है. यहां पर पर्वतीय इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना बहुत कठिन काम है. पर्वतीय क्षेत्रों की विषम बनावट और बसावट स्वास्थ्य सेवाओं का मकसद पूरा नहीं कर पाती हैं. पहाड़ी जिलों के अधिकतर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों समेत अन्य स्टाफ का बहुत टोटा है. ऐसे में हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना इस कमी को दूर कर सकती है.
ये भी पढ़ें: हल्द्वानी में नारी सशक्त परिवार स्वास्थ्य पखवाड़े का शुभारंभ, जानिये क्या मिलेंगी सुविधाएं