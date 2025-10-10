दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा टीम का सख्त अभियान, मिलावटी पनीर, दूध और नमक पर कार्रवाई
जयपुर और अलवर में स्वास्थ्य विभाग ने मिलावटी पनीर, दूध, नमक, घी और मिठाइयों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सैकड़ों किलो सामग्री नष्ट की.
Published : October 10, 2025 at 6:15 PM IST
जयपुर/अलवर: जयपुर के जगतपुरा क्षेत्र में शुक्रवार को सीएमएचओ द्वितीय और फूड सेफ्टी टीम ने पनीर के गोदाम पर छापा मारकर लगभग 400 किलो मिलावटी पनीर नष्ट किया. यह पनीर 240 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में होटलों, ढाबों और दुकानों पर बेचने के लिए रखा गया था
सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि पनीर का नमूना लैब में जांच के लिए भेजा गया है और शेष पनीर मिलावटी होने के संदेह पर नष्ट कर दिया गया. बीते दिनों भी इसी क्षेत्र में 350 किलो मिलावटी पनीर पकड़ा गया और मौके पर नष्ट किया गया था.
सामोद में मिलावटी दूध और सामग्री नष्ट: सामोद थाना क्षेत्र के तिगरिया गांव में खेमचंद यादव के ठिकाने पर स्वास्थ्य विभाग ने 1150 लीटर मिलावटी दूध और लगभग 100 किलो मिलावट सामग्री मौके पर नष्ट करवाई. इस कार्रवाई में थाना अधिकारी हनुमान सहाय और सामोद पुलिस मौजूद रहे. टीम ने दूध और मिलावट में प्रयुक्त पाउडर एवं तेल के नमूने लैब में जांच के लिए भेजे.
अलवर में नमक, मिठाई और घी पर कार्रवाई: दीपावली के नजदीक आते ही अलवर में स्वास्थ्य विभाग ने मिठाई, नमक, घी और तेल में मिलावट के खिलाफ अभियान तेज किया. शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा निरीक्षकों की टीम ने ईटाराना छावनी के पास एक गोदाम से 3300 किलो सस्ती क्वालिटी का नमक जब्त किया. नमक में आयोडीन की मात्रा कम होने की शिकायत मिली थी.
टीम ने दाउदपुर फाटक के पास स्थित एक मिष्ठान भंडार से कलाकंद और बर्फी के नमूने और एक अन्य दुकान से पनीर का नमूना लैब जांच के लिए लिया. इसी क्षेत्र में एक वाहन से सरस देशी घी की सप्लाई की जा रही थी, जिसमें नकली घी होने का संदेह होने पर नमूने लैब भेजे गए.
स्वास्थ्य विभाग का संदेश: खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल ने बताया कि दीपावली जैसे त्योहारों के समय मिलावटी घी, तेल और मावा से बनी मिठाइयों का सेवन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक हो सकता है. विभाग ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यापारी को त्योहार के नाम पर मिलावट की छूट नहीं दी जाएगी. दोषी पाए जाने पर मुकदमा दर्ज होगा और जुर्माने के साथ जेल की सजा भी दी जा सकती है.