दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा टीम का सख्त अभियान, मिलावटी पनीर, दूध और नमक पर कार्रवाई

Published : October 10, 2025

जयपुर/अलवर: जयपुर के जगतपुरा क्षेत्र में शुक्रवार को सीएमएचओ द्वितीय और फूड सेफ्टी टीम ने पनीर के गोदाम पर छापा मारकर लगभग 400 किलो मिलावटी पनीर नष्ट किया. यह पनीर 240 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में होटलों, ढाबों और दुकानों पर बेचने के लिए रखा गया था सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि पनीर का नमूना लैब में जांच के लिए भेजा गया है और शेष पनीर मिलावटी होने के संदेह पर नष्ट कर दिया गया. बीते दिनों भी इसी क्षेत्र में 350 किलो मिलावटी पनीर पकड़ा गया और मौके पर नष्ट किया गया था. इसे भी पढ़ें- मिलावटखोरों पर शिकंजा, 350 किलो मिलावटी पनीर जब्त, बाजार में खपाने की थी तैयारी सामोद में मिलावटी दूध और सामग्री नष्ट: सामोद थाना क्षेत्र के तिगरिया गांव में खेमचंद यादव के ठिकाने पर स्वास्थ्य विभाग ने 1150 लीटर मिलावटी दूध और लगभग 100 किलो मिलावट सामग्री मौके पर नष्ट करवाई. इस कार्रवाई में थाना अधिकारी हनुमान सहाय और सामोद पुलिस मौजूद रहे. टीम ने दूध और मिलावट में प्रयुक्त पाउडर एवं तेल के नमूने लैब में जांच के लिए भेजे.