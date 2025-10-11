ETV Bharat / state

कोटा में दिवाली से पहले स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई, 150 किलो पनीर किया नष्ट, 400 किलो मावा सीज

कोटा: दीपावली के त्यौहार के मद्देनजर मिलावटी खाद्य सामग्री पर निगरानी तेज कर दी गई है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने शुद्ध आहार सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ है. इसी अभियान के तहत टीम ने बस और ट्रेन से आने वाले खाद्य पदार्थों की जांच की. जांच में विशेष रूप से मावा शामिल था. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 400 किलो मावे को सीज किया है. इसके साथ ही शिवपुरी से आई बस से 150 किलो पनीर को नष्ट करवाया गया. दो नमूने मावे के लिए भी लिए गए हैं. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नरेंद्र नागर ने बताया कि दिवाली के त्यौहार को देखते हुए टीम लगातार बस और ट्रेन से आने वाले मावे और पनीर की निगरानी कर रही है. इसे भी पढ़ें- त्योहारी सीजन से पहले मिलावट की आशंका पर बड़ी कार्रवाई, 3400 किलो मावा जब्त रेलवे और बस स्टैंड पर कार्रवाई: डॉ. नरेंद्र नागर ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी चंद्रवीर सिंह जादौन, अरुण सक्सेना, संदीप अग्रवाल और मोजीलाल कुंभकार की टीम सुबह 5:00 बजे रेलवे स्टेशन पहुंची और ट्रेन से आए पार्सल की जांच की. दो विक्रेता मौके पर उपस्थित हुए और उनके मावे के नमूने लिए गए, लेकिन 10 कट्टों में 400 किलो मावा था, जिनके विक्रेता की पहचान नहीं हो पाई.