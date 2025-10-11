ETV Bharat / state

कोटा में दिवाली से पहले स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई, 150 किलो पनीर किया नष्ट, 400 किलो मावा सीज

कोटा में दिवाली के मद्देनजर मिलावटी मावा और पनीर पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की.

मावा के नमूने लिए गए
मावा के नमूने लिए गए (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 11, 2025 at 9:18 PM IST

2 Min Read
कोटा: दीपावली के त्यौहार के मद्देनजर मिलावटी खाद्य सामग्री पर निगरानी तेज कर दी गई है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने शुद्ध आहार सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ है. इसी अभियान के तहत टीम ने बस और ट्रेन से आने वाले खाद्य पदार्थों की जांच की. जांच में विशेष रूप से मावा शामिल था.

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 400 किलो मावे को सीज किया है. इसके साथ ही शिवपुरी से आई बस से 150 किलो पनीर को नष्ट करवाया गया. दो नमूने मावे के लिए भी लिए गए हैं. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नरेंद्र नागर ने बताया कि दिवाली के त्यौहार को देखते हुए टीम लगातार बस और ट्रेन से आने वाले मावे और पनीर की निगरानी कर रही है.

रेलवे और बस स्टैंड पर कार्रवाई: डॉ. नरेंद्र नागर ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी चंद्रवीर सिंह जादौन, अरुण सक्सेना, संदीप अग्रवाल और मोजीलाल कुंभकार की टीम सुबह 5:00 बजे रेलवे स्टेशन पहुंची और ट्रेन से आए पार्सल की जांच की. दो विक्रेता मौके पर उपस्थित हुए और उनके मावे के नमूने लिए गए, लेकिन 10 कट्टों में 400 किलो मावा था, जिनके विक्रेता की पहचान नहीं हो पाई.

रेलवे पार्सल अधिकारी और रेलवे खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सूचित करते हुए मावे को सीज किया गया. इसके बाद टीम किशोर सागर तालाब स्थित प्राइवेट बस स्टैंड पहुंची. शिवपुरी से आई बस में 150 किलो पनीर था, जिसे बदबू आने पर नष्ट कर दिया गया. इसमें से एक नमूना भी लिया गया. पूनम कॉलोनी स्थित एक बेकरी से केक का नमूना भी लिया गया.

दशहरे मेले और अन्य निरीक्षण: खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप अग्रवाल ने बताया कि दशहरे मेले में भी उनकी टीम ने 10 से ज्यादा दुकानों का निरीक्षण किया. दुकानदारों को साफ-सफाई और तेल बार-बार गर्म कर उपयोग करने का पालन करने के लिए पाबंद किया गया. इसके अलावा गोभी के पकोड़े, नसीराबाद का कचौरा, गुलाब जामुन, मिर्च पाउडर, मैदा, नमक, चटनी, बेसन सहित 21 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए. खाद्य सुरक्षा टीम की यह कार्रवाई सुनिश्चित करती है कि दिवाली पर आम जनता को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध हो.

