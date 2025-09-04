हरिद्वार: उत्तराखंड में लगातार बिना मानकों के चलाए जा रहे पैथोलॉजी लैब और प्राइवेट अस्पतालों की शिकायत शासन-प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को मिल रही थी. शिकायतों का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य विभाग को ऐसी पैथोलॉजी लैब और प्राइवेट हॉस्पिटलों पर कार्रवाई के आदेश दिए थे. इसी क्रम में आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हरिद्वार में पैथोलॉजी लैब और प्राइवेट हॉस्पिटलों पर छापा मारा.

स्वास्थ्य विभाग के छापे से जिले भर में पैथोलॉजी लैब और प्राइवेट हॉस्पिटलों में हड़कंप मचा रहा है. स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 19 हॉस्पिटलों और पैथोलॉजी लैब का औचक निरीक्षण किया गया. औचक निरीक्षण के दौरान हॉस्पिटलों और पैथोलॉजी लैब में कई अनियमितताएं पाई गई, जिस कारण 9.50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया.

इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दो अल्ट्रासाउंड केंद्र सील किए गए, जबकि पांच लैब से मशीनें व अन्य सामान जब्त कर लिया गया. अचानक हुई कार्रवाई से अवैध रूप से चल रहे अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया था.

हरिद्वार सीएमओ डॉक्टर आरके सिंह ने बताया कि जिले में लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई निजी अस्पताल और पैथोलॉजी लैब बिना मानकों के संचालित हो रहे हैं. शिकायतों की पुष्टि के लिए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रमेश कुंवर की अध्यक्षता में जांच समिति बनाई गई. समिति में जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी रवि संदल, राजन ठाकुर और कुलदीप बिष्ट सदस्य नामित किए गए.

सीएमओ डॉक्टर आरके सिंह के मुताबिक निरीक्षण के दौरान मान्य डायग्नोस्टिक बहादराबाद, ग्लोबल मल्टीस्पेशलिटी लंढौरा को मानकों पर खरा न उतरने पर सील किया गया. वहीं दीप अल्ट्रासाउंड सुल्तानपुर, यशलोक हॉस्पिटल रुड़की और आर्यावर्त हॉस्पिटल कनखल में मौके पर डॉक्टर उपलब्ध न होने पर नोटिस जारी कर जुर्माना ठोका गया.

सीएमओ डॉक्टर आरके सिंह के अनुसार कुल 19 अस्पतालों और लैब पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया. इनमें लोटस हॉस्पिटल ज्वालापुर, एसएन पैथोलॉजी लैब बहादराबाद, मेडविन अस्पताल रुड़की, दून पैथोलॉजी लैब लंढौरा, खुशी हॉस्पिटल लंढौरा, लाइफ हेल्थ केयर हॉस्पिटल भगवानपुर चंदनपुर, सहारा हॉस्पिटल मंगलौर, ग्रीन हॉस्पिटल मंगलौर, डिवाइन हॉस्पिटल मंगलौर, सिटी हॉस्पिटल मंगलौर, न्यू मिशन हॉस्पिटल मंगलौर, फैमिली हेल्थ केयर सुल्तानपुर, वेलनेस हॉस्पिटल इमलीखेड़ा और शिखर हॉस्पिटल इमलीखेड़ा शामिल हैं।वहीं चौहान एक्सरे क्लीनिक लंढौरा, बालाजी एक्सरे सेंटर लंढौरा, सहारा हॉस्पिटल सुल्तानपुर, खुशी हेल्थ केयर भगवानपुर और लाइफ लाइन अस्पताल इमलीखेड़ा की मशीनें जब्त कर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया.

सीएमओ डॉ. सिंह ने कहा कि आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. स्वास्थ्य विभाग की टीमें आगे भी औचक छापेमारी करेंगी और अनियमितता मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

