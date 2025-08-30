अलवर : स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शनिवार को रामगढ़ क्षेत्र में संचालित अवैध नर्सिंग होम पर छापा मारा. टीम को एक आवास में संचालित नर्सिंग होम में एक एएनएम गर्भवर्ती का इलाज करती मिली, बाद में गर्भवती को उपचार के लिए रामगढ़ के उप जिला अस्पताल भिजवाया गया.

अलवर सीएमएचओ डॉ. योगेन्द्र शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रामगढ़ क्षेत्र में संचालित क्लीनिकों की जांच की और अनियमितता मिलने पर उन्हें सील किया गया है. क्लीनिक संचालकों को दो दिनों में क्लीनिक से सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए गए हैं. दस्तावेजों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई का निर्धारण किया जाएगा.

इसे भी पढ़ें: अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम को चिकित्सा विभाग ने किया सीज, नहीं मिला कोई चिकित्सक

जांच के दौरान टीम को एक कमरे में मरीजों को भर्ती करने के लिए बेड मिले, साथ ही गर्भवती महिलाओं के प्रसव कराने के सबूत भी मिले. नर्सिंग होम पर अवैध गतिविधियां संचालित पाई जाने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दोनों क्लीनिकों को सील कर वहां मौजूद दवा एवं उपकरणों को जब्त कर लिया है. टीम ने क्लीनिक संचालकों को दो दिन में आवश्यक दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं.

अलवर सीएमएचओ योगेंद्र शर्मा और डिप्टी सीएमएचओ महेश बैरवा ने शनिवार को रामगढ़ के गोविंदगढ़-अलावड़ा रोड स्थित नर्सिंग होम पर छापेमारी की कार्रवाई की. यहां एक आवास में नर्सिंग होम चलता पाया गया, जिसमें संचालक भी मौजूद मिला. यहां एक एएनएम गर्भवती महिला का इलाज करती पाई गई. सीएमएचओ ने तुरंत ही उस गर्भवती महिला को इलाज के लिए रामगढ़ उपजिला अस्पताल भिजवाया.

इसे भी पढ़ें: बालोतरा : इलाज के दौरान युवक की मौत, परिजनों का लापरवाही का आरोप, धरने पर सांसद

बाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक दूसरे नर्सिंग होम का निरीक्षण किया, जहां दो महिलाएं इलाज के लिए बैठी मिली. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दोनों क्लीनिकों पर इलाज के उपकरण और दवाइयां जब्त कर ताला लगा दिया. वहीं क्लीनिक संचालकों को दो दिन में आवश्यक दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बगड तिराया स्थित हॉस्पिटल में भी छापा मारा. इस दौरान वहां मिले डॉक्टरों को दो दिन में हॉस्पिटल के दस्तावेज और अन्य कागजात पेश करने के निर्देश दिए.