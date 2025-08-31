ETV Bharat / state

आपदा प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने घर पर कराई महिला की डिलीवरी, मार्ग कई दिनों से है बाधित - RUDRAPRAYAG HEALTH DEPARTMENT

रुद्रप्रयाग में बारिश से कई मार्ग बंद हैं. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने सक्रियता दिखाते हुए एक महिला की घर पर ही डिलीवरी कराई.

प्रतीकात्मक तस्वीर (File Photo)
Published : August 31, 2025 at 11:33 AM IST

रुद्रप्रयाग: जनपद के बसुकेदार क्षेत्र में हाल ही में हुई अतिवृष्टि के बाद से पूरे जिले में आपदा जैसी स्थिति बनी हुई है. इसके बावजूद जिले के सभी विभाग अपने-अपने कार्यों को तेजी से अंजाम दे रहे हैं. बीते दिन तालजामण क्षेत्र में बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल कर दी गई, वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और प्रभावित लोगों की हर संभव मदद कर रही हैं.

इसी क्रम में जखोली ब्लॉक के बकसिर बंगड़ गांव में मेडिकल टीम ने एक 21 वर्षीय महिला की सुरक्षित डिलीवरी उसके घर पर ही कराई गई. महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है. बड़ी बात ये की मेडिकल टीम संपर्क मार्ग टूटे होने के बाद बड़ी की विकट परिस्थितियों में महिला के घर पहुंची और महिला की सुरक्षित डिलीवरी करवाई. मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राम प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि देर रात सूचना प्राप्त हुई कि सक्षमा देवी (उम्र 21 वर्ष), पत्नी पंकज चंद को अत्यधिक प्रसव पीड़ा हो रही है.

सूचना मिलते ही प्रभारी चिकित्सा अधिकारी जखोली डॉ. खुशपाल सिंह के निर्देशन में एक मेडिकल टीम गठित कर महिला के घर भेजी गई. टीम में डॉ. अयोध्या, फार्मासिस्ट प्रदीप साह और सीएचओ मोहित शामिल थे. टीम देर रात गांव पहुंची और स्थानीय दाई की सहायता से महिला का सुरक्षित प्रसव करवाया. इस दौरान प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. खुशपाल सिंह भी लगातार टीम के संपर्क में रहे. मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राम प्रकाश ने बताया कि जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं.

महिला के परिजनों के संपर्क में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार बनी हुई है, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या न हो. जिलाधिकारी प्रतीक जैन द्वारा आपदा के इस दौर में सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है, जिनकी निगरानी के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को नोडल बनाकर जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

गौर हो कि उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है. वहीं रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश से कई संपर्क मार्ग लगातार बाधित हो रहे हैं. जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. भारी बारिश से लोगों पर आफत बनकर टूट रही है. लोगों को रोजमर्रा के सामान के लिए अतिरिक्त दूरी नापनी पड़ रही है.

