काशीपुर में मेडिकल स्टोर्स पर स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी, तीन स्टोर सील, कई के लाइसेंस सस्पेंड

काशीपुर: आई लव मोहम्मद जुलूस के दौरान हुई उपद्रव की घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने जिले में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाना शुरू कर दिया है. इस कड़ी कार्रवाई के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विभिन्न मेडिकल स्टोरों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया.

वरिष्ठ औषधि निरीक्षक नीरज कुमार के नेतृत्व में यह अभियान पिछले दो दिनों से लगातार जारी है. जिलाधिकारी के निर्देशानुसार एसडीएम काशीपुर की देखरेख में यह अभियान संचालित किया जा रहा है. अधिकारियों ने बताया जांच के दौरान यह सामने आया कि कई मेडिकल स्टोर होलसेल लाइसेंस होने के बावजूद रिटेल व्यवसाय चला रहे थे, जो कानूनी रूप से निषिद्ध है. अब तक 18 स्टोरों का निरीक्षण किया गया, जिनमें सात स्टोरों के लाइसेंस पूरी तरह वैध पाए गए. चार स्टोरों का लाइसेंस निलंबित किया गया. तीन स्टोरों को सील कर दिया गया. शेष स्टोरों को नोटिस जारी किया गया है.

वरिष्ठ औषधि निरीक्षक नीरज कुमार ने बताया जांच के दौरान टीम ने प्रत्येक स्टोर में फार्मासिस्ट की उपस्थिति, लाइसेंस की वैधता, दवाओं का रख-रखाव, सीसीटीवी निगरानी और चिकित्सीय पर्चों की जांच की. जिसमें कई स्टोर बिना पंजीकृत फार्मासिस्ट के रिटेल कारोबार कर रहे थे, जो न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि आम जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए भी खतरा है. जांच में यह भी पाया गया कि कई मेडिकल स्टोर केवल लाइसेंस के आधार पर संचालन कर रहे थे, जबकि रिटेल कारोबार के लिए विशेष अनुमति और फार्मासिस्ट की उपस्थिति अनिवार्य है. एसडीएम काशीपुर अभय प्रताप के नेतृत्व में चल रही यह कार्रवाई यह सुनिश्चित कर रही है कि मेडिकल स्टोरों का संचालन पूरी तरह कानूनी और नियमों के अनुरूप हो. नीरज कुमार ने बताया पिछले दो दिनों में 18 स्टोरों का निरीक्षण किया गया. अनियमितताओं को नोटिस, सीलिंग और लाइसेंस निलंबन जैसी कार्रवाई की गई है.

स्वास्थ्य विभाग की यह कार्रवाई स्थानीय व्यापारियों और आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने का भी कार्य कर रही है. नीरज कुमार ने कहा कि यह अभियान केवल दो दिनों का नहीं है, बल्कि लंबे समय तक चलाया जाएगा. जिससे जिले के सभी मेडिकल स्टोर कानूनी और स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप कार्य करें.