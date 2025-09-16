ETV Bharat / state

अंबाला में स्वास्थ्य विभाग की रेड, सिंघवाला गांव में फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार, अवैध तरीके से बेच रहा था गर्भपात की दवा

अंबाला के सिंघवाला गांव से एक फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान की बड़ी कार्रवाई.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 16, 2025 at 11:54 AM IST

Updated : September 16, 2025 at 12:24 PM IST

Choose ETV Bharat

अंबाला: हरियाणा में अंबाला के गांव सिंघवाला में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर फर्जी डॉक्टर को काबू किया है. फर्जी डॉक्टर के पास न कोई डिग्री न कोई मान्यता थी. स्वास्थ्य विभाग ने फर्जी डॉक्टर के पास से एमटीपी किट भी बरामद की है. अवैध तरीके से इस दवा का इस्तेमाल गर्भपात के लिए किया जा रहा था. फर्जी डॉक्टर पर FIR दर्ज की गई है.

स्वास्थ्य विभाग को मिली सूचना: चिकित्सक अधिकारी डॉ. ऋषिपाल सिंह ने बताया कि "हमें सूचना मिली थी कि सिंघवाला गांव में बिना डिग्री का चिकित्सक गर्भपात की दवा देता है. सीएमओ को भी मामले की सूचना दी गई. उनके आदेशानुसार टीम का गठन किया गया. मौके पर पहुंचकर जांच की गई. दशमेश क्लिनिक के नाम से यहां फर्जी क्लिनिक चलाया जा रहा था. जहां पर बिना किसी मान्यता व मेडिकल डिग्री के फर्जी डॉक्टर मनजीत सिंह मरीजों का इलाज कर रहा था".

"अवैध तरीके से दवा बेच रहा था फर्जी डॉक्टर": उन्होंने बताया कि "जांच के दौरान टीम ने मौके से एमटीपी किट्स भी बरामद की. यह किट्स अवैध तरीके से गर्भपात के लिए इस्तेमाल की जा रही थी. जिनका बिना विशेषज्ञ की देखरेख में उपयोग करना महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है. मौके पर मौजूद टीम ने तत्काल सभी किट्स और अन्य आपत्तिजनक सामग्री को जब्त किया. कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा".

स्वास्थ्य विभाग की चेतावनी: स्वास्थ्य विभाग टीम ने स्पष्ट किया कि "प्रदेश में अवैध रूप से चिकित्सा व्यवसाय करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. इस तरह की गतिविधियां न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि आम नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन से सीधा खिलवाड़ भी करती है". विभाग की ओर से कहा गया कि "इस तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और संबंधित धाराओं के तहत पुलिस मामले को आगे बढ़ाएगी".

