हरिद्वार कुंभ 2027 के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयार किया मास्टर प्लान, 2,924 बेड होंगे रिजर्व

कुंभ के दौरान 35 अस्थायी अस्पतालों में 373 बेड की सुविधा होगी. 13 सरकारी अस्पतालों में 1101 बेड तीर्थयात्रियों के लिए रिजर्व होंगे.

उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग (ETV BHARAT)
September 6, 2025

देहरादून: हरिद्वार में साल 2027 में आयोजित होने वाले अर्द्धकुंभ मेले को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारियां सरकार ने शुरू कर दी हैं. अर्द्धकुंभ मेले को लेकर संबंधित विभाग अपनी अपनी कार्ययोजनाएं तैयार कर रही हैं. इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग ने भी अर्द्धकुंभ मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है. स्वास्थ्य विभाग के लिए करीब 54 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है. जिससे स्थायी व अस्थायी दोनों तरह के काम किए जाएंगे.

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा साल 2027 का अर्द्धकुंभ ‘दिव्य और भव्य’ स्वरूप में आयोजित किया जाएगा. कुंभ केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा और समृद्धि की झलक भी होता है. ऐसे में राज्य सरकार तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. शासन-प्रशासन की सभी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं. जिससे कोई भी श्रद्धालु स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहे. सीएम धामी ने कहा उनकी प्राथमिकता अर्द्धकुंभ में आने वाला हर तीर्थयात्री सुरक्षित, स्वस्थ और संतुष्ट अनुभव लेकर लौटे.

स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने कहा मेले में आने वाले किसी भी श्रद्धालु को चिकित्सा सुविधा में कोई कमी महसूस न हो, इसके लिए 2924 बेड, 40 एम्बुलेंस, नए अस्पताल भवन और आधुनिक मशीनों तक की योजना बनाई गई है. कुंभ की तैयारी के तहत स्वास्थ्य विभाग स्थायी और अस्थायी रूप के कार्य कराएगा. इन कामों पर करीब 54 करोड़ रुपये खर्च आने की संभावना है. इसमें से 6.83 करोड़ रुपये स्थायी कामों और 37.65 करोड़ रुपये अस्थायी कामों पर खर्च होंगे.

कुंभ के दौरान 35 अस्थायी अस्पतालों में 373 बेड की सुविधा होगी. कुम्भ क्षेत्र के 13 सरकारी अस्पतालों में 1101 बेड तीर्थयात्रियों के लिए रिजर्व होंगे. साथ ही तमाम प्राइवेट अस्पतालों में भी 1450 बेड की व्यवस्था की जाएगी. कुंभ मेले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और मज़बूत बनाने के लिए विभाग एम्बुलेंस और फूड सेफ्टी सेवाओं का दायरा भी बढ़ा रहा है. कुल 40 एम्बुलेंस की व्यवस्था में से 16 एम्बुलेंस विभाग के पास पहले से मौजूद हैं, जबकि 24 नई एम्बुलेंस खरीदी जाएंगी. इनमें एडवांस लाइफ सपोर्ट और बेसिक लाइफ सपोर्ट दोनों तरह की एम्बुलेंस शामिल होंगी.

यही नहीं, श्रद्धालुओं के खानपान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विभाग तीन नई फूड सेफ्टी वैन भी खरीदेगा. इन वैन की मदद से मेला क्षेत्र में बिकने वाले खाने-पीने की वस्तुओं की गुणवत्ता की नियमित जांच की जाएगी, ताकि किसी भी तीर्थयात्री के स्वास्थ्य से समझौता न हो. स्वास्थ्य सचिव ने बताया कुम्भ के दौरान स्वास्थ्य विभाग हरिद्वार में स्थायी प्रकृति के कार्य भी करेगा. इनमें 54 लाख की लागत से चार वाहन खरीदे जाएंगे. इसके अलावा रोशनाबाद में सीएमओ ऑफिस के समीप 1.20 करोड़ की लागत से ड्रग वायर हाउस भी तैयार किया जाएगा.

रोशनाबाद में ही स्वास्थ्य विभाग का ड्रग वायर हाउस निर्मित किया जाएगा. जिसमें 6 कमरे, दो हॉल और एक स्टोर होगा. जिस पर करीब 80 लाख रुपये खर्च होंगे. स्वास्थ्य सचिव ने बताया मेले के दौरान विभाग को 60 वाहन चाहिए. इनमें से चार वाहनों को विभाग खरीदेगा, जबकि अन्य वाहनों को किराये पर लिया जाएगा. मेले के दौरान बड़ी संख्या में तीर्थयात्री हरिद्वार आएंगे. ऐसे मे संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए भी विभाग ने एक योजना तैयार की है. इसके तहत मेला क्षेत्र में छिड़काव के लिए 25 लाख की लागत से पांच माउंटेबल फागिंग मशीनें खरीदी जाएंगी. इसके अलावा 35 पोर्टेबल फागिंग मशीनें खरीदी जाएंगी. जिस पर 18 लाख रुपए खर्च होंगे.

स्वास्थ्य सचिव ने कहा भूपतवाला अस्पताल में 15 लाख की लागत से डॉप्लर सुविधायुक्त अल्ट्रासाउंड मशीन भूपतवाला खरीदी जाएगी. इसके अलावा इस अस्पताल में 18 लाख की लागत से एक्सरे सीआर मशीन की सुविधा भी मुहैया होगी. ऐसे में कुंभ मेले की स्वास्थ्य तैयारियाँ लगातार की जा रही हैं. इसके लिए कुंभ मेला अधिकारी डॉ. मनोज वर्मा के नेतृत्व में पूरी टीम लगातार काम कर रही हैं.

हरिद्वार कुंभ 2027हरिद्वार कुंभ की तैयारियांहरिद्वार कुंभ स्वास्थ्य विभागHARIDWAR KUMBH PREPARATIONS

