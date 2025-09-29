ETV Bharat / state

देवघर में दुर्गोत्सव के दौरान आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार स्वास्थ्य विभााग, बर्न वार्ड में भी विशेष तैयारी

देवघर में नवरात्र और दशहरा के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है.

Deoghar Sadar Hospital
देवघर सदर अस्पताल (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 29, 2025 at 2:39 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: दुर्गा पूजा और दशहरा के पावन अवसर पर देवघर की गलियां और चौक-चौराहे आस्था और श्रद्धा से सराबोर हैं. वहीं प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी कमर कस ली गई है. जिला प्रशासन ने इस बार पहले से कहीं अधिक सख्त और व्यापक तैयारियां की हैं. सुरक्षा व्यवस्था का दारोमदार पुलिस विभाग पर है जबकि श्रद्धालुओं की सेहत और आपातकालीन स्थिति से निपटने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग ने अपने कंधों पर उठा रखी है.

देवघर सदर अस्पताल, जिसे संपूर्ण जिले का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र माना जाता है. इस बार दुर्गोत्सव को ध्यान में रखते हुए वहां विशेष रूप से स्वास्थ्य व्यवस्था को सजग और दुरुस्त किया गया है.

आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार स्वास्थ्य विभााग (Etv Bharat)

त्योहारों के समय अचानक दुर्घटनाएं, भीड़-भाड़ से उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याएं और विशेषकर बर्न केस (जलने के मामले) तेजी से सामने आते हैं. इसीलिए अस्पताल को फुलप्रूफ तैयार बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं: डॉ. जुगल किशोर चौधरी, सिविल सर्जन

क्विक रिस्पांस टीम का गठन

इस बार सदर अस्पताल में क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया गया है. जिसमें सर्जरी, एनेस्थीसिया और मेडिसिन विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल हैं. यह टीम किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में तत्काल सेवा देने के लिए तैयार रहेगी. सिविल सर्जन ने बताया कि अस्पताल का व्हाट्सएप ग्रुप इस दौरान सक्रिय रहेगा यदि कहीं बड़ी दुर्घटना होती है तो वहां से तुरंत संदेश भेजा जाएगा और सभी चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी अस्पताल में तुरंत पहुंच जाएंगे.

बर्न वार्ड को मिली प्राथमिकता

हर साल दुर्गा पूजा और दीपावली के समय पटाखों और भीड़भाड़ के बीच आगजनी की घटनाएं बढ़ जाती हैं, इसे ध्यान में रखते हुए इस बार बर्न वार्ड को पूरी तरह दुरुस्त किया गया है. अस्पताल के उपाधीक्षक को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति में लापरवाही नहीं हो.

एंबुलेंस सेवा की विशेष व्यवस्था

पूजा क्षेत्र और मेला के इलाके में विशेष एंबुलेंस सेवा उपलब्ध कराई गई है. किसी भी स्थान पर अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो मरीज को तुरंत अस्पताल लाने की व्यवस्था होगी. इन एंबुलेंस में जरूरी मेडिकल उपकरण और प्राथमिक उपचार की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है.

देवघर की विशेषता और भीड़ की चुनौती

देवघर न केवल बाबा बैद्यनाथ धाम का पावन स्थल है बल्कि यहां मां शक्ति पीठ भी स्थापित है. यही कारण है कि नवरात्र के समय देशभर से श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं. अष्टमी से लेकर नवमी और फिर विसर्जन तक यहां भीड़ का दबाव चरम पर होता है. श्रद्धालुओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि केवल स्थानीय लोग ही नहीं, बल्कि पड़ोसी जिलों से भी लोग बड़ी संख्या में माता के दर्शन करने पहुंचते हैं.

मेले के दौरान अपराधियों पर भी पैनी नजर

इस साल मधुपुर में डकैती की घटना के बाद प्रशासन और भी सतर्क हो गया है. पुलिस विभाग ने चौक-चौराहों पर विशेष गश्ती दल तैनात किए हैं ताकि मेले की भीड़ का फायदा उठाकर अपराधी किसी वारदात को अंजाम न दे सकें.

इस बार दुर्गोत्सव में न केवल सुरक्षा बल्कि स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है. उनका मानना है कि उत्सव तभी सफल माना जाएगा जब श्रद्धालु निश्चित होकर पूजा का आनंद ले सकें. इसके लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों ने ही आपसी तालमेल को और सुदृढ़ कर लिया है.

ये भी पढ़ें- खूंटी में एक और बिन ब्याही नाबालिग बनी मां, 13 वर्ष की उम्र में बच्चे को दिया जन्म

ईटीवी भारत की खबर का असरः दिव्यांग सूरदास का सिमडेगा सदर अस्पताल में शुरू हुआ इलाज

देवघर में जल्द शुरू होगी क्रिटिकल केयर यूनिट की सुविधा, मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत

For All Latest Updates

TAGGED:

बाबा धाम की नगरी देवघरDURGA PUJA AND DUSSEHRA IN DEOGHARदेवघर में स्वास्थ्य विभााग अलर्टHEALTH DEPARTMENT DEOGHARDURGA PUJA 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.