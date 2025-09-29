ETV Bharat / state

देवघर में दुर्गोत्सव के दौरान आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार स्वास्थ्य विभााग, बर्न वार्ड में भी विशेष तैयारी

देवघर: दुर्गा पूजा और दशहरा के पावन अवसर पर देवघर की गलियां और चौक-चौराहे आस्था और श्रद्धा से सराबोर हैं. वहीं प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी कमर कस ली गई है. जिला प्रशासन ने इस बार पहले से कहीं अधिक सख्त और व्यापक तैयारियां की हैं. सुरक्षा व्यवस्था का दारोमदार पुलिस विभाग पर है जबकि श्रद्धालुओं की सेहत और आपातकालीन स्थिति से निपटने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग ने अपने कंधों पर उठा रखी है.

देवघर सदर अस्पताल, जिसे संपूर्ण जिले का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र माना जाता है. इस बार दुर्गोत्सव को ध्यान में रखते हुए वहां विशेष रूप से स्वास्थ्य व्यवस्था को सजग और दुरुस्त किया गया है.

आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार स्वास्थ्य विभााग (Etv Bharat)

त्योहारों के समय अचानक दुर्घटनाएं, भीड़-भाड़ से उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याएं और विशेषकर बर्न केस (जलने के मामले) तेजी से सामने आते हैं. इसीलिए अस्पताल को फुलप्रूफ तैयार बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं: डॉ. जुगल किशोर चौधरी, सिविल सर्जन

क्विक रिस्पांस टीम का गठन

इस बार सदर अस्पताल में क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया गया है. जिसमें सर्जरी, एनेस्थीसिया और मेडिसिन विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल हैं. यह टीम किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में तत्काल सेवा देने के लिए तैयार रहेगी. सिविल सर्जन ने बताया कि अस्पताल का व्हाट्सएप ग्रुप इस दौरान सक्रिय रहेगा यदि कहीं बड़ी दुर्घटना होती है तो वहां से तुरंत संदेश भेजा जाएगा और सभी चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी अस्पताल में तुरंत पहुंच जाएंगे.

बर्न वार्ड को मिली प्राथमिकता

हर साल दुर्गा पूजा और दीपावली के समय पटाखों और भीड़भाड़ के बीच आगजनी की घटनाएं बढ़ जाती हैं, इसे ध्यान में रखते हुए इस बार बर्न वार्ड को पूरी तरह दुरुस्त किया गया है. अस्पताल के उपाधीक्षक को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति में लापरवाही नहीं हो.

एंबुलेंस सेवा की विशेष व्यवस्था