अलर्ट पर हेल्थ डिपार्टमेंट: कोरिया में मौसमी बीमारियों का खतरा, जिला अस्पताल में लगे एक्स्ट्रा बेड - HEALTH DEPARTMENT ON ALERT

ज्यादातर मरीज गंदे पानी के इस्तेमाल से बीमार हुए हैं.

अलर्ट पर हेल्थ डिपार्टमेंट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 30, 2025 at 2:18 PM IST

3 Min Read

कोरिया: मानसून अब लौटने की तैयारी में है. लेकिन बारिश का मौसम खत्म होने से पहले मौसमी बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला अस्पताल में खास बंदोबस्त किए गये हैं. सीएमएचओ डॉ प्रशांत सिंह ने निर्देश दिए हैं कि जिला अस्पताल में मरीजों के लिए अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की जाए.

मौसमी बीमारियों के बढ़े मरीज: मरीजों को समय पर बेहतर इलाज और दवाएं मिले इसके लिए जिला अस्पताल में खास बंदोबस्त किए गए हैं. मेडिकल टीम को भी सीएमएचओ ने कहा कि वो मरीजों की देखभाल में कोई कोर कसर नहीं छोड़ें. मौसमी बीमारियों के शिकार लोग इन दिनों जिला अस्पताल में बड़ी संख्या में इलाज कराने पहुंच रहे हैं.

अलर्ट पर हेल्थ डिपार्टमेंट (ETV Bharat)
अस्तपाल में खास इंतजाम
  • जिला अस्पताल में अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की गई.
  • मरीजों को समय पर इलाज मिले इसका बंदोबस्त किया गया.
  • दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश दिए गये.
  • स्वास्थ्य केंद्र में भी दवाओं का स्टॉक भेजा गया.
  • 24 घंटे अस्पताल में नर्स और डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे.
  • पानी जनित रोगों के रोकथाम की व्वयस्था की जा रही है.
  • लोगों को पानी उबालकर पीने की सलाह दी गई है.

जिला अस्पताल में अभी 700 से 800 मरीज प्रतिदिन आ रहे हैं. 90 से 100 मरीज रोज भर्ती हो रहे हैं. अभी जो मौसम के उतार-चढ़ाव के कारण मौसमी सर्दी, खांसी, बुखार, उल्टी और दस्त के मरीजों की संख्या ज्यादा है: डॉ. आयुष जायसवाल, प्रबंधन, जिला अस्पताल

आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य सेवाएं: कोरिया जिले में राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत आयुष चिकित्सा पद्धति की शुरुआत हुई है, जो दूर दराज के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा रही है. शासन की इस पहल से जिले के लोगों को अपने घर के पास ही स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है.

अलर्ट पर हेल्थ डिपार्टमेंट (ETV Bharat)

बायोमेडिकल वेस्ट का निपटान: बायोमेडिकल वेस्ट के निपटारे को लेकर जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं. गेज नदी के किनारे बायोमेडिकल वेस्ट डंप करने वालों पर कार्रवाई जारी है. अंबिकापुर से आने वाली फर्म को ही बायोमेडिकल वेस्ट देने की इजाजत है.

स्वास्थ्य विभाग की तैयारी: मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है. डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की मेहनत और जिला प्रशासन की सतर्कता के चलते जिले में मौसमी बीमारियों से निपटने की तैयारियां पूरी तरह मजबूत दिखाई दे रही है.

पीलिया से सावधान: कोरिया के पड़ोसी जिले में पीलिया की शिकायतें मिल रही हैं. स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कोरिया जिले में पीलिया की शिकायतें कम हैं. बावजूद इसके हम स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने में जुटे हैं. हम पीलिया की शिकायतों को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.

अलर्ट पर हेल्थ डिपार्टमेंट: कोरिया जिले में मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है. अस्पताल और स्वास्थ्य कर्मियों के जरिए लगातार लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो बीमारियों से बचने के लिए सावधानियों का इस्तेमाल करें.

