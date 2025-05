ETV Bharat / state

पैसे के लिए अब किसी भी अस्पताल में नहीं रोके जाएंगे शव! स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए निर्देश - HEALTH DEPARTMENT ISSUED LETTER

संयुक्त सचिव द्वारा जारी पत्र में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मरीजों के शिकायतों को सुलझाने एवं चिकित्सा सेवा को बेहतर करने हेतु "The Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010" के अंतर्गत "Patients' Rights and Responsibilities Charter" प्रतिपादित किया गया है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त चार्टर को सभी चिकित्सा संस्थानों में प्रदर्शित करने हेतु अनुरोध भी किया गया है. उक्त चार्टर के अनुसार Release of dead body of a patient can not be denied for any reason by the hospitals".



भारत सरकार द्वारा उक्त एक्ट के अधीन सभी चिकित्सा संस्थानों को लागू कानूनी एवं नैतिक दिशा-निर्देश का अनुपालन करते हुए मृत्यु उपरांत शव को शीघ्र एवं सम्मानपूर्वक सौंपs जाने हेतु निर्देशित करने का निर्देश दिया गया है.

