ACMO के ड्राइवर ने लिव इन पार्टनर का किया मर्डर, खुद ही थाने में किया सरेंडर, जानिए क्यों?

हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है. रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला की हत्या हुई है. बताया जा रहा है कि हत्यारोपी कोई और नहीं, बल्कि महिला का मित्र ही है. आरोपी ने महिला की हत्या के बाद खुद थाने में सरेंडर किया है. हत्यारोपी स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी और इस वक्त ACMO (अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी) का ड्राइवर है.

फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. आरोपी पुलिस की हिरासत में है, जिससे पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है. प्राथमिक तौर पर जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक आरोपी का नाम मुकेश पुजारी है. मुकेश पुजारी पर अपनी महिला मित्र (जिसकी उम्र करीब 35 साल थी) की हत्या का आरोप लगा है.

महिला हरिद्वार की रानीपुर कोवताली क्षेत्र में रहती थी. महिला अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी. पुलिस के मिली जानकारी के अनुसार आरोपी मुकेश और महिला दोनों ही पहले से ही शादीशुदा हैं, लेकिन दोनों अपने पति और पत्नी से अलग-अलग रहते थे. वहीं इस बीच आरोपी मुकेश और महिला नजदीक आए और दोनों साथ रहने लगे. बताया जा रहा है कि दोनों काफी सालों से साथ रह रहे थे. महिला मूल रूप से हरिद्वार के लक्सर की रहने वाली है.

पुलिस जांच में सामने आया कि मुकेश पुजारी को शक था कि उसकी महिला मित्र का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए गुरुवार रात को दोनों के बीच बहस हुई और मुकेश पुजारी ने लोहे की रॉड से महिला के सिर पर जोरदार हमला कर दिया. इस वजह से महिला की मौत हो गई. हालांकि, सुबह पांच बजे मुकेश पुजारी ने खुद थाने जाकर सरेंडर किया और पुलिस को पूरी मामले की जानकारी.