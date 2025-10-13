ETV Bharat / state

दीपावली से पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम की कार्रवाई, 30 लीटर खराब तेल, 110 लीटर कोल्ड ड्रिंक को किया नष्ट

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विष्णुराम विश्नोई के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीमों ने विभिन्न मिठाई दुकानों, डेयरियों एवं मिठाई निर्माण इकाइयों पर जाकर निरीक्षण किया. इस दौरान संदेहास्पद खाद्य सामग्री के घी एवं मिठाइयों के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं. सीएमएचओ डॉ. विष्णुराम ने बताया कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर डॉ. टी शुभमंगला एवं जिला कलेक्टर बाड़मेर टीना डाबी के निर्देशन में 'शुद्ध आहार मिलावट पर वार' दीपावली विशेष अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार जांगिड़ की ओर से कार्रवाई करते हुए बाड़मेर स्थित फर्मों पर दबिश दी गई.

बाड़मेर/बारां : दीपावली त्योहार के अवसर पर आमजन को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग की ओर से खाद्य सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है. अभियान के अंतर्गत घी, मिठाइयां, नमकीन, तेल एवं अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर कार्रवाई की जा रही है.

उन्होंने बताया कि इस दौरान फर्म पर लगभग 20 किलो दूषित मिठाइयां, लगभग 30 लीटर खराब तेल और लगभग 110 लीटर अवधि पार कोल्ड ड्रिंक पाया गया. इस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने संज्ञान लेते हुए अवधि पार और अपशिष्ट सामग्री को मौके पर नष्ट कराया गया और साथ हिदायत दी गई कि इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाए. जांगिड़ की ओर से नमूनीकरण कार्रवाई करते हुए कई जगहों से खाद्य पदार्थ, मीठा मावा और मिठाई के नमूने लिए गए. नमूनों को जांच के लिए जोधपुर लैब भेजा गया.

सीएमएचओ डॉ. विश्नोई ने आमजन से अपील की है कि आमजन किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ खरीदते समय ध्यान रखें कि उसकी अवधि पार न हो और सामग्री अपशिष्ट न हो. आमजन को यदि लगता है कि खाद्य कारोबारी यदि अवधि पार खाद्य सामग्री या अपशिष्ट खाद्य सामग्री का विक्रय कर रहा है तो उसकी सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर को प्रस्तुत करें ताकि ऐसे खाद्य कारोबारी के विरुद्ध कार्रवाई अमल में ली जा सके.

बारां में भी अभियान : 'शुद्ध आहार मिलावट पर वार' अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम की ओर से रविवार को बारां शहर व किशनगंज उपखंड मुख्यालय पर कार्रवाई की गई. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव सक्सेना ने कहा कि खा‌द्य सामग्रियों में होने वाली मिलावट की जांच के लिए निरीक्षण कर कुल 7 नमूने लिए गए. 60 लीटर दूध नष्ट करवाया गया. एक मिष्ठान भंडार से दूध बर्फी का सैंपल लिया गया है. खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाबूलाल तगाया ने बारां जिले के समस्त खाध कारोबारियों को साफ सफाई रखने और आमजन को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य समग्रर्थी उपलब्ध कराने की अपील की है.