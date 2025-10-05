ETV Bharat / state

मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई, 4200 लीटर मिलावटी दूध कराया नष्ट

त्योहारी सीजन में स्वास्थ्य विभाग की अलवर में बड़ी कार्रवाई. बिक्री के लिए ले जाया जा रहा हजारों लीटर दूध कराया नष्ट.

Adulterated Milk Destroyed
4200 लीटर मिलावटी दूध कराया नष्ट (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 5, 2025 at 2:48 PM IST

अलवर: त्योहारी सीजन के चलते स्वास्थ्य विभाग ने मिलावटखोरी पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की है. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग एवं जिला कलेक्टर किशोर कुमार के निर्देशन में खैरथल तिजारा जिले में अभियान चलाकर मिलावटखोरी पर वार किया जा रहा है. इस अभियान के तहत रविवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए कुल 4200 लीटर मिलावटी दूध नष्ट कराया.

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि 5 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक यह अभियान चलाया जा रहा है. इसमें दूध, मावा, घी, तेल, नमकीन और मसाले की बढ़ती खपत को देखते हुए विभाग ने व्यापक निरीक्षण एवं सैंपलिंग अभियान शुरू किया है. खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार ने बताया कि मुखबिर के जरिए एक टेंपो में मिलावटी दूध बिक्री के लिए ले जाने की सूचना मिली.

इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते टीम ने रविवार को फिरोजपुर रोड, तिजारा के पास एक पिकअप व टेंपो को रोककर चेक किया, तो उसमें बड़ी टंकियों व ड्रम में दूध भरकर क्षेत्र में बिक्री के लिए लेकर जाया जा रहा था. इस दूध से सैंपल लेकर टीम ने मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन से जांच की, जिसमें मिलावट की पुष्टि हुई. उन्होंने बताया कि वाहन चालक आदिल (22) पुत्र अलीम निवासी तिजारा से पूछताछ के दौरान पता लगा कि वह ड्रम व टंकियों में भरे मिलावटी दूध को फिरोजपुर पहुंचाने जा रहा था.

खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार ने बताया कि इसके अतिरिक्त टीम ने एक अन्य वाहन से लगभग 200 लीटर मिलावटी दूध पकड़ा. पूछताछ में पता लगा कि यह दूध कोटकासिम में एक डेयरी संचालक का है. उन्होंने बताया कि इस पर टीम ने दूध के नमूने लेकर प्रयोगशाला भिजवाए. वहीं, पुलिस की सहायता से कुल 4200 लीटर मिलावटी दूध को नष्ट कराया गया. उन्होंने बताया कि मिलावटखोरों पर स्वास्थ्य विभाग की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी.

