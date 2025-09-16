ETV Bharat / state

नैनीताल जिले में 17 सितंबर से लगेगा स्वास्थ्य कैंप, अल्ट्रासाउंड के साथ सभी जांचें होगी मुफ्त

नैनीताल जिले में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जायगा नारी सशक्त परिवार स्वास्थ्य पखवाड़ा, फ्री में होगी अल्ट्रासाउंड के साथ सभी जांचें

Women Empowered Family Health Fortnight
भीमताल में अपर सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रीना जोशी (फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 16, 2025 at 7:16 AM IST

हल्द्वानी: नारी सशक्त परिवार स्वास्थ्य पखवाड़ा के तहत नैनीताल जिले में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वास्थ्य पखवाड़ा मनाया जाएगा. जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है. स्वास्थ्य पखवाड़ा से पहले अपर सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रीना जोशी ने भीमताल स्थित विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर शिविर की तैयारियों की समीक्षा की. बैठक में उन्होंने शिविरों के सफल आयोजन को लेकर नोडल और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली. साथ ही उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

क्या बोलीं अपर सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रीना जोशी? उत्तराखंड के अपर सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रीना जोशी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश पर लगाए जा रहे इन स्वास्थ्य शिविरों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं व आमजन का निशुल्क स्वास्थ्य उपचार कराना है. साथ ही मुफ्त में अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की सुविधा के साथ दवाएं उपलब्ध करना है. उन्होंने अधिकारियों को इन स्वास्थ्य शिविरों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करने को कहा. ताकि, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें.

नैनीताल जिले में लगाए जाएंगे 162 स्वास्थ्य शिविर: अपर सचिव रीना जोशी ने बताया कि नैनीताल जिले में इस स्वास्थ्य पखवाड़ा में कुल 162 स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे. जिसमें 3 बड़े शिविर लगाए जाएंगे. इसका शुभारंभ 17 सितंबर को हल्द्वानी के बेस अस्पताल से किया जाएगा. इसके अलावा रामनगर अस्पताल और बीडी पांडे अस्पताल नैनीताल में बड़े शिविर लगाए जाएंगे. इन सभी शिविरों को सफल बनाए जाने के लिए व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जा रहा है.

नारी सशक्त परिवार स्वास्थ्य पखवाड़ा की तैयारी (फोटो- ETV Bharat)

स्वास्थ्य शिविर में तैनात होंगे स्पेशलिस्ट डॉक्टर: अपर सचिव रीना जोशी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि इन शिविरों में सरकारी के साथ ही निजी अस्पतालों के भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती कराई जाए. ताकि, लोगों को इन शिविरों का बेहतर लाभ मिल सके. इन शिविरों की मॉनिटरिंग राज्य सरकार के साथ ही भारत सरकार स्तर पर रोजाना की जाएगी.

स्वास्थ्य शिविर में अल्ट्रासाउंड, एक्सरे के साथ सभी जांच होंगी मुफ्त: वहीं, बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अनामिका और मुख्य चिकित्सा अधिकारी नैनीताल डॉ. हरीश चंद्र पंत ने शिविरों के आयोजन की सभी तैयारियों के बारे में विस्तार से अवगत कराया. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शिविर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाने की अपील की गई है. शिविर में आने वाले मरीजों को मुफ्त में अल्ट्रासाउंड, एक्सरे के साथ सभी जांच और दवाइयां उपलब्ध कराई जाएगी.

