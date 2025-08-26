ETV Bharat / state

पंडित धीरेंद्र शास्त्री की सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात, जयपुर में होनी है कथा - DHIRENDRA SHASTRI JAIPUR VISIT

बागेश्वर पीठ के आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने सीएम हाउस में मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की. शास्त्री ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की

CM Bhajan Lal welcoming Dhirendra Shastri
धीरेंद्र शास्त्री का स्वागत करते सीएम भजनलाल (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 26, 2025 at 11:10 AM IST

2 Min Read

जयपुर: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सोमवार को जयपुर पहुंचे. यहां उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सीएम निवास पर शिष्टाचार भेंट की. मुख्यमंत्री ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया. दोनों के बीच धर्म, आध्यात्म और सामाजिक सरोकारों को लेकर चर्चा हुई.

बागेश्वर धाम के प्रमुख आचार्य शास्त्री देशभर में प्रवचनों और आस्था से जुड़े आयोजनों के लिए प्रसिद्ध हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी धार्मिक आयोजनों में सक्रिय रहते हैं. ऐसे में ये भेंट धर्म और राजनीति के क्षेत्रों में अहम मानी जा रही है. मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि संत-महात्माओं का आशीर्वाद समाज को सही दिशा देता है. संतों के मार्गदर्शन से न केवल सामाजिक समरसता को बल मिलता है, बल्कि जनता में सकारात्मक सोच बढ़ती है. शर्मा ने आचार्य शास्त्री से प्रदेश की उन्नति, जनकल्याण और सामाजिक सद्भाव के लिए आशीर्वाद भी लिया.

पढ़ें: पंडित धीरेंद्र शास्त्री बोले,' पाकिस्तान ने उकसाया तो कश्मीर ही नहीं, दहेज में पाकिस्तान भी लिया जाएगा' - DHIRENDRA SHASTRI ON PAKISTAN

आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मुख्यमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और राजस्थान की निरंतर प्रगति के लिए मंगलकामना की. उन्होंने कहा कि राजस्थान की पावन भूमि में धर्म और आध्यात्म की सदियों पुरानी परंपरा है, जिसे बनाए रखना और आगे बढ़ाना समाज के लिए कल्याणकारी है. इस मुलाकात को जयपुर में आने वाले कथा से जोड़कर पर भी देखा जा रहा है. आपको बता दें कि आचार्य धीरेंद्र शास्त्री जयपुर में कथा वाचन करने वाले हैं. इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है.

जयपुर: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सोमवार को जयपुर पहुंचे. यहां उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सीएम निवास पर शिष्टाचार भेंट की. मुख्यमंत्री ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया. दोनों के बीच धर्म, आध्यात्म और सामाजिक सरोकारों को लेकर चर्चा हुई.

बागेश्वर धाम के प्रमुख आचार्य शास्त्री देशभर में प्रवचनों और आस्था से जुड़े आयोजनों के लिए प्रसिद्ध हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी धार्मिक आयोजनों में सक्रिय रहते हैं. ऐसे में ये भेंट धर्म और राजनीति के क्षेत्रों में अहम मानी जा रही है. मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि संत-महात्माओं का आशीर्वाद समाज को सही दिशा देता है. संतों के मार्गदर्शन से न केवल सामाजिक समरसता को बल मिलता है, बल्कि जनता में सकारात्मक सोच बढ़ती है. शर्मा ने आचार्य शास्त्री से प्रदेश की उन्नति, जनकल्याण और सामाजिक सद्भाव के लिए आशीर्वाद भी लिया.

पढ़ें: पंडित धीरेंद्र शास्त्री बोले,' पाकिस्तान ने उकसाया तो कश्मीर ही नहीं, दहेज में पाकिस्तान भी लिया जाएगा' - DHIRENDRA SHASTRI ON PAKISTAN

आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मुख्यमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और राजस्थान की निरंतर प्रगति के लिए मंगलकामना की. उन्होंने कहा कि राजस्थान की पावन भूमि में धर्म और आध्यात्म की सदियों पुरानी परंपरा है, जिसे बनाए रखना और आगे बढ़ाना समाज के लिए कल्याणकारी है. इस मुलाकात को जयपुर में आने वाले कथा से जोड़कर पर भी देखा जा रहा है. आपको बता दें कि आचार्य धीरेंद्र शास्त्री जयपुर में कथा वाचन करने वाले हैं. इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है.

For All Latest Updates

TAGGED:

जयपुर आए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वरमुख्यमंत्री भजनलाल शर्माACHARYA DHIRENDRA SHASTRI MET CMCM WELCOMED WITH FLOWER BOUQUETDHIRENDRA SHASTRI JAIPUR VISIT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

राजस्थान का गणेश मंदिर, जहां महिलाएं हैं पुजारी प्रधान, 135 साल से चली आ रही परंपरा

यूजर चार्ज के विरोध के बीच मंडियों में भीगा अनाज, व्यापार संघ ने लिया यह फैसला...

AAP नेता सौरभ भारद्वाज के घर समेत 13 ठिकानों पर ED की छापेमारी, अस्पताल निर्माण घोटाले में कार्रवाई

उत्तर-पश्चिम भारत में आज के बाद बारिश की रफ्तार थमने के आसार, जानें मौसम का हाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.