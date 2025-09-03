ETV Bharat / state

भरतपुर: रूपबास थाने में हेडकांस्टेबल ने की आत्महत्या, बाथरूम में मिला शव - HEAD CONSTABLE KILLED HIMSELF

भरतपुर के रूपबास थाने में हेडकांस्टेबल बदन सिंह ने आत्महत्या कर ली. परिजनों ने बताया कि वे मानसिक तनाव से जूझ रहे थे.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 3, 2025 at 8:30 PM IST

भरतपुर: जिले के रूपबास थाना परिसर में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब थाने के पीछे बने क्वार्टर के बाथरूम में हेडकांस्टेबल बदन सिंह का शव मिला. पुलिसकर्मियों ने तत्काल उन्हें उपजिला चिकित्सालय रूपबास पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बदन सिंह को मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही पूरे थाना परिसर में सन्नाटा पसर गया और साथी पुलिसकर्मी सदमे में आ गए.

हाल ही में हुआ था तबादला: एडिशनल एसपी बयाना हरीराम ने बताया कि मृतक हेडकांस्टेबल बदन सिंह (45) पुत्र हरचंद निवासी दौलतपुर थाना चिकसाना का हाल ही में बयाना से रूपबास थाने पर तबादला हुआ था. बुधवार को जब वे ड्यूटी पर नहीं पहुंचे तो पुलिसकर्मियों ने खोजबीन शुरू की. इस दौरान उनका शव क्वार्टर के बाथरूम में मिला.

मानसिक तनाव से जूझ रहे थे: परिजनों ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बदन सिंह लंबे समय से मानसिक तनाव और अवसाद की स्थिति से गुजर रहे थे. इसी वजह से वे पिछले कुछ समय से काफी परेशान चल रहे थे. मानसिक दबाव की वजह से ही उन्होंने यह कदम उठाया हो सकता है.

पोस्टमार्टम के बाद सौंपा गया शव: सूचना मिलते ही परिजन उपजिला चिकित्सालय रूपबास पहुंचे. एएसपी हरिराम ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. फिलहाल मर्ग दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं किसी और कारण से तो यह घटना नहीं हुई.

