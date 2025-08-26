ETV Bharat / state

राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व सैनिक को बिना दक्षता परीक्षा के तीन माह में एसआई पद पर नियुक्ति के आदेश दिए हैं.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई और प्लाटून कमांडर भर्ती-2009 में याचिकाकर्ता पूर्व सैनिक को बिना शारीरिक दक्षता परीक्षा लिए तीन माह में नियुक्ति के आदेश दिए हैं. अदालत ने याचिकाकर्ता को वरिष्ठता सहित समस्त परिलाभ भी देने को कहा है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि उसे इस अवधि का वेतन नहीं मिलेगा. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश दीपक सोगरवाल की याचिका को निस्तारित करते हुए दिए.

अदालत ने माना कि पूर्व सैनिक पहले ही सेना में कठोर शारीरिक प्रशिक्षण और सेवा कर चुके होते हैं. इसलिए उन्हें नवयुवक अभ्यर्थियों के समान नहीं आंका जाना चाहिए. ऐसे में उन पर राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 को लागू करना, विशेष रूप से उनके पुनर्वास के लिए बनाए गए 1988 के नियमों की मंशा को विफल कर देगा. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सार्थक रस्तोगी ने बताया कि पुलिस एसआई भर्ती 2009 की प्रक्रिया में 5 किलोमीटर दौड़ और लंबी कूद सहित अन्य कठिन शारीरिक परीक्षण पूर्व सैनिकों पर थोपे गए थे. जबकि यह राजस्थान सिविल सेवा पूर्व सैनिकों के समायोजन, नियम, 1988 के विपरीत है.

इन नियमों के तहत पूर्व सैनिकों के लिए केवल साधारण शारीरिक फिटनेस की जरूरत ही रखी गई है. इसलिए प्रार्थी को बिना कठोर शारीरिक दक्षता टेस्ट के ही एसआई के पद पर नियुक्ति दी जाए. इसके विरोध में राज्य सरकार ने कहा कि पुलिस सेवा को देखते हुए यह शारीरिक दक्षता परीक्षा लेना अनिवार्य है. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर कहा कि याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी 1988 के नियमों के तहत दुबारा परखें. यदि वे लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में सफल हुए तो उन्हें नियुक्ति दी जाए.

बर्खास्तगी आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक: राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय के पीठासीन अधिकारी को बर्खास्त करने वाले राज्य सरकार के गत 3 जून के आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश ग्यारसी लाल मीणा की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता ने आयोग के अध्यक्ष के पद पर रहने के दौरान कुछ नौकरशाहों के खिलाफ आदेश पारित किए थे. वहीं राज्य सरकार ने उसे बिना सुनवाई का मौका दिए ही सीधे बर्खास्त करने की कार्रवाई की है. राज्य सरकार की यह कार्रवाई नैसर्गिक न्याय के प्रावधानों के विपरीत है. राज्य सरकार ने बर्खास्तगी आदेश जारी करने से पूर्व याचिकाकर्ता को न तो जांच रिपोर्ट सहित अन्य जरूरी दस्तावेज मुहैया कराए और ना ही उसे सुनवाई का मौका दिया गया.

याचिका में कहा गया कि राज्य उपभोक्ता आयोग बार एसोसिएशन की शिकायत के आधार पर राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता को सेवा से पृथक किया है, जबकि नियमानुसार उसके खिलाफ कार्रवाई करने से पूर्व उसे भी सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए था. इसलिए राज्य सरकार के उसे सेवा से हटाने वाले आदेश पर रोक लगाई जाकर उसे सेवा में बहाल किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को बर्खास्त करने के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.

