नर्सिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2024 पर हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, MSSB को दिया ये निर्देश

मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को 11 मार्च 2024 को जारी विज्ञापन के तहत निर्देश, आयु गणना की कट-ऑफ डेट 01 जुलाई 2020 मानी जाए

NURSING OFFICER RECRUITMENT 2024
नैनीताल हाईकोर्ट (File Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 7, 2025 at 10:41 PM IST

3 Min Read
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2024 के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने अमिता विलियम और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर कई रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को निर्देश दिया है कि 11 मार्च 2024 को जारी विज्ञापन के तहत याचिकाकर्ताओं के लिए आयु गणना की कट-ऑफ डेट 01 जुलाई 2020 मानी जाए. इस निर्णय से उन सैकड़ों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, जो पिछली रद्द हुई भर्ती प्रक्रियाओं के कारण ओवर एज हो गए थे.

नैनीताल हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: याचिकाकर्ताओं ने उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेजों में 1455 नर्सिंग ऑफिसर पदों के लिए जारी विज्ञापन संख्या 11 मार्च 2024 की शर्त संख्या 7 को चुनौती दी थी. इस विज्ञापन में आयु गणना की कट-ऑफ डेट 01 जुलाई 2023 निर्धारित की गई थी, जिसके कारण याचिकाकर्ता, जिनकी अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष है, ओवर एज हो गए थे. याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि वे पूर्व में उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा 12 दिसंबर 2020 और 02 फरवरी 2021 को जारी विज्ञापनों के समय आयु सीमा के भीतर थे, जिसकी कट-ऑफ डेट 01 जुलाई 2020 थी.

नर्सिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2024 के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला: न्यायालय ने यह पाया कि भर्ती प्रक्रिया बार-बार रद्द होने या पूरी न हो पाने के लिए याचिकाकर्ताओं को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. चूंकि पहले विज्ञापित रिक्तियाँ आज तक नहीं भरी गई हैं, इसलिए चयन प्रक्रिया पूरी करने में हुई देरी का खामियाजा उम्मीदवारों को नहीं भुगतना पड़ना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि नियमों में बदलाव के बावजूद, जब पिछली भर्तियों में आयु निर्धारण की तिथि 01 जुलाई 2020 थी, तो उन्हीं पदों को दोबारा विज्ञापित करने पर याचिकाकर्ताओं के लिए भी वही कट-ऑफ डेट लागू होनी चाहिए.

समान मामले में पूर्व निर्णय का हवाला: याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने बताया कि इस मुद्दे पर पहले भी न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा 25 अगस्त 2025 को 11 मार्च 2024 के विज्ञापन के तहत याचिकाकर्ताओं के लिए आयु निर्धारण की कट-ऑफ डेट 01 जुलाई 2020 तय की गई है. उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के वकील ने भी स्वीकार किया कि वर्तमान याचिकाओं में शामिल मुद्दा पूर्व में तय किए गए मामले के समान ही है.

परीक्षा परिणाम तुरंत घोषित करने का निर्देश: कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अंतरिम आदेशों के तहत इन याचिकाओं में शामिल जिन अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी गई थी, उनका परिणाम अब उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा तुरंत घोषित किया जाए. यह फैसला उन सभी मेहनती उम्मीदवारों के लिए बड़ी जीत है जो सरकारी प्रक्रियाओं में विलंब के कारण नौकरी से वंचित हो रहे थे.
