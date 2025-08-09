नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से कहा है कि यदि वह अगले वर्ष 31 मार्च से पहले आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक (एएएमसी) के कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का प्रस्ताव रखती है तो वह उनके कर्मचारियों को दो महीने पहले नोटिस दे.

उच्च न्यायालय का यह आदेश एएएमसी कर्मचारियों की याचिका पर आया, जिन्हें पिछली आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था. याचिका में कर्मचारियों को नौकरी से निकालने और उनके स्थान पर अन्य अनुबंध कर्मचारियों को रखने के खिलाफ निर्देश देने की मांग की गई थी.

न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने याचिका का निपटारा करते हुए निर्देश दिया, "यदि प्रतिवादी (दिल्ली सरकार) 31 मार्च, 2026 से पहले याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति इस आधार पर समाप्त करने का प्रस्ताव रखते हैं कि नए मैनपॉवर की नियुक्ति की गई है, तो उन्हें संबंधित (कर्मचारियों) को नोटिस देने का निर्देश दिया जाता है,"

समय समय पर बढ़ाई गई नियुक्ति: अदालत ने मंगलवार को डॉक्टरों की याचिका पर इसी तरह का आदेश पारित किया, जो एएएमसी में काम करने के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए थे और 2016 से 2015 के बीच समय-समय पर उनकी नियुक्ति बढ़ाई गई थी. इसमें अधिकारियों को उन्हें अवैध रूप से बर्खास्त करने से रोकने की मांग की गई थी.

वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता दिल्ली सरकार के अधीन एएएमसी में संविदा के आधार पर फार्मासिस्ट, मोहल्ला क्लिनिक सहायक और मल्टीटास्क कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने अपनी बर्खास्तगी और उनकी जगह अन्य संविदा कर्मचारियों को नियुक्त करने के विरुद्ध निर्देश देने की मांग की.

इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया: स्टाफ सदस्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता अमर नाथ सैनी ने कहा कि यह मामला डॉक्टरों के मामले से अलग है, क्योंकि कुछ याचिकाकर्ताओं को टेलीफोन पर ड्यूटी पर न आने का निर्देश दिया गया है. दिल्ली सरकार के वकील ने दलील दी कि अधिकारियों द्वारा एएएमसी के किसी भी कर्मचारी की सेवाएं समाप्त करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

यह मुद्दा हाल ही में उन क्षेत्रों में मोहल्ला क्लीनिकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के निर्णय के मद्देनजर उठाया गया है, जहां नई भाजपा सरकार के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा भी प्रदान करते हैं, संचालित किए जा रहे हैं.

सीएम ने दिया था आश्वासन: अगस्त 2023 तक दिल्ली में 533 मोहल्ला क्लीनिक कार्यरत थे. हालांकि, केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के तहत कम से कम सात को पहले ही आरोग्य मंदिरों में परिवर्तित कर दिया गया है. एएएमसी कर्मचारियों की तरफ से 17 मई को किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आश्वासन दिया था कि मौजूदा पैरामेडिकल और सहायक कर्मचारियों को आरोग्य मंदिरों में समायोजित किया जाएगा.

