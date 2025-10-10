ऑनलाइन गेमिंग की लत में युवक ने गंवा दिए 3 करोड़, मुख्यमंत्री से लगायी गुहार
हजारीबाग में एक युवक ने ऑनलाइन गेमिंग में तीन करोड़ रुपये गंवा दिए. उसने राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई है.
हजारीबाग: ऑनलाइन गेम के चक्कर में न जाने कितने परिवार बर्बाद हो गए हैं. भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को बैन कर दिया है. लेकिन इसके पहले ही एक युवक ऑनलाइन गेम के चक्कर में 3 करोड़ रुपये गवां चुका है. अब उसकी जान पर आफत आ पड़ी है.
गेम के चक्कर में युवक ने 30 लोगों से लिया था कर्ज
हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड के एक विस्थापित भीम कुमार प्रजापति ने ऑनलाइन गेम के जाल में फंसकर तीन करोड़ रुपए गंवा दिए. जमीन, मकान और विस्थापन के रूप में एनटीपीसी से उसे दो करोड़ रुपए मुआवजा मिला था. मार्केट के 30 लोगों से उसने एक करोड़ रुपए कर्ज लिया. इस तरह उसने तीन करोड़ रुपए जुटाए, लेकिन यह पैसे वह ऑनलाइन जुए में हार गया.
तीन करोड़ हारने के बाद अब उसकी स्थिति बद से बद्तर हो गई है. जिससे वह कर्ज लिया था वह इसकी तलाशी कर रहे हैं. आलम यह है कि वह लोगों से भागता फिर रहा है. इस समस्या को लेकर उसने हजारीबाग एसपी कार्यालय भी आवेदन लेकर पहुंचा और मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहा है कि उसे कुछ दिन का मोहलत दिला दें. वह जल्द ही पैसा वापस कर देगा.
2022 से शुरू किया था ऑनलाइन गेम खेलना
दरअसल, भीम कुमार प्रजापति बड़कागांव प्रखंड के चुरचू गांव का रहने वाला है. एनटीपीसी की पकरी बरवाडीह कोयला परियोजना इन्हीं लोगों की जमीन पर संचालित है. 7 एकड़ जमीन एनटीपीसी ने इन लोगों का अधिकृत किया था. ऐसे में बड़ी रकम एनटीपीसी से मिली और लोगों से एनटीपीसी के नाम पर उसने एक करोड़ रुपए से अधिक उधार ले लिया है.
वह बताता है कि 2022 से उसे ऑनलाइन गेम खेलने की लत पड़ी. शुरुआत में 20-30 लाख रुपए तक जीता और इसके बाद धीरे-धीरे हारता चला गया. अब 3 करोड़ रुपये गवां चुका है. उसका कहना है कि कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन गेम के चक्कर में ना पड़े. ऑनलाइन गेम बर्बाद कर देता है.
ऑनलाइन गेमिंग को भारत सरकार ने बैन कर दिया है. ऑनलाइन गेमिंग एक बहुत ही बुरी लत है. जिसने कई घर को बर्बाद कर दिया है. हजारीबाग से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो ऑनलाइन गेम के संचालक थे. गलती से भी इसके चक्कर में ना पड़े- अमित कुमार, एएसपी हजारीबाग
ऑनलाइन गेम ने भीम कुमार को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है. दबाव इस तरह है कि वह त्रिवेणी सैनिक कंपनी में नौकरी करते हैं, लेकिन वहां भी नहीं जा पा रहे हैं. इससे लोगों को सीख लेने की जरुरत है कि कभी भी ऑनलाइन गेम के काला बाजार के दुनिया में नहीं फंसे.
