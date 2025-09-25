वाहन चेकिंग के दौरान एंबुलेंस छोड़ भाग खड़ा हुआ चालक, जानिए आखिर क्या रही इसके पीछे वजह
हजारीबाग में वाहन चेकिंग के दौरान अचानक एंबुलेंस चालक गाड़ी खड़ी कर भागने लगा. इसके पीछे क्या वजह है इस रिपोर्ट में जानिए.
Published : September 25, 2025 at 8:30 PM IST
हजारीबाग: नशे के सौदागर अब एंबुलेंस का उपयोग तस्करी के लिए कर रहे हैं. इस बात का खुलासा चौपारण थाना अंतर्गत वाहन चेकिंग के दौरान हुआ है. जब पुलिस ने एंबुलेंस से लगभग 40 किलो डोडा बरामद किया.
दरअसल नशे के सौदागर अब नए हथकंडे अपनाकर नशीले पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं. आलम यह है अपराधी अब एंबुलेंस को भी नहीं छोड़ रहे हैं. चौपारण थाना अंतर्गत धनुआ की ओर से आ रही एक एंबुलेंस को चेकिंग के दौरान रोका गया. तो उसमें से भारी मात्रा में डोडा मिला.
दरअसल हजारीबाग पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चौपारण थाना अंतर्गत दनुआ से बिहार की ओर से एंबुलेंस से डोडा की तस्करी हो रही है. सूचना पर चौपारण थाना अंतर्गत चोरदाह चेक नाका में वाहनों की जांच शुरू की गई. चोरदाह चेक नाका में वाहन की जांच के दौरान दनुवा की तरफ से एक एंबुलेंस चेक नाका पहुंचने से पहले ही चालक, एंबुलेंस को छोड़कर भाग गया.
जब गाड़ी की तलाशी ली की गई तो उसमें डोडा पाया गया. इसका वजन लगभग 40 किलो है. वही पुलिस एंबुलेंस चालक और इस पूरे घटना में शामिल उन लोगों के खिलाफ पुलिस छापेमारी कर रही है.
नशे के खिलाफ पूरे हजारीबाग जिले में कार्रवाई की जा रही है. जो भी व्यक्ति नशे का कारोबार करेगा तो उसके सख्त खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उसी क्रम में यह सफलता पुलिस को मिली है: अंजनी अंजन, एसपी
