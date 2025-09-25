ETV Bharat / state

वाहन चेकिंग के दौरान एंबुलेंस छोड़ भाग खड़ा हुआ चालक, जानिए आखिर क्या रही इसके पीछे वजह

हजारीबाग में वाहन चेकिंग के दौरान अचानक एंबुलेंस चालक गाड़ी खड़ी कर भागने लगा. इसके पीछे क्या वजह है इस रिपोर्ट में जानिए.

40 kg doda recovered from ambulance
एंबुलेंस से 40 किलोग्राम डोडा बरामद (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 25, 2025 at 8:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हजारीबाग: नशे के सौदागर अब एंबुलेंस का उपयोग तस्करी के लिए कर रहे हैं. इस बात का खुलासा चौपारण थाना अंतर्गत वाहन चेकिंग के दौरान हुआ है. जब पुलिस ने एंबुलेंस से लगभग 40 किलो डोडा बरामद किया.

दरअसल नशे के सौदागर अब नए हथकंडे अपनाकर नशीले पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं. आलम यह है अपराधी अब एंबुलेंस को भी नहीं छोड़ रहे हैं. चौपारण थाना अंतर्गत धनुआ की ओर से आ रही एक एंबुलेंस को चेकिंग के दौरान रोका गया. तो उसमें से भारी मात्रा में डोडा मिला.

एंबुलेंस से 40 किलोग्राम डोडा बरामद (Etv bharat)

दरअसल हजारीबाग पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चौपारण थाना अंतर्गत दनुआ से बिहार की ओर से एंबुलेंस से डोडा की तस्करी हो रही है. सूचना पर चौपारण थाना अंतर्गत चोरदाह चेक नाका में वाहनों की जांच शुरू की गई. चोरदाह चेक नाका में वाहन की जांच के दौरान दनुवा की तरफ से एक एंबुलेंस चेक नाका पहुंचने से पहले ही चालक, एंबुलेंस को छोड़कर भाग गया.

जब गाड़ी की तलाशी ली की गई तो उसमें डोडा पाया गया. इसका वजन लगभग 40 किलो है. वही पुलिस एंबुलेंस चालक और इस पूरे घटना में शामिल उन लोगों के खिलाफ पुलिस छापेमारी कर रही है.

नशे के खिलाफ पूरे हजारीबाग जिले में कार्रवाई की जा रही है. जो भी व्यक्ति नशे का कारोबार करेगा तो उसके सख्त खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उसी क्रम में यह सफलता पुलिस को मिली है: अंजनी अंजन, एसपी

ये भी पढ़ें- खूंटी में 36 लाख से अधिक का डोडा जब्त, अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज, जांच में जुटी पुलिस

अफीम तस्कर और अपराधियों के खिलाफ पुलिस को सफलता, डेढ़ करोड़ का डोडा और हथियार जब्त

खूंटी में यूपी के 2 तस्कर गिरफ्तार, लगभग डेढ़ करोड़ का डोडा बरामद

For All Latest Updates

TAGGED:

POLICE SEIZED DODA FROM AMBULANCEहजारीबाग में 40 किलो डोडा जब्त40 किलोग्राम डोडा बरामदDODA SMUGGLING IN HAZARIBAGHAZARIBAG POLICE SEIZED DODA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.