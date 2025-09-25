ETV Bharat / state

वाहन चेकिंग के दौरान एंबुलेंस छोड़ भाग खड़ा हुआ चालक, जानिए आखिर क्या रही इसके पीछे वजह

हजारीबाग: नशे के सौदागर अब एंबुलेंस का उपयोग तस्करी के लिए कर रहे हैं. इस बात का खुलासा चौपारण थाना अंतर्गत वाहन चेकिंग के दौरान हुआ है. जब पुलिस ने एंबुलेंस से लगभग 40 किलो डोडा बरामद किया.

दरअसल नशे के सौदागर अब नए हथकंडे अपनाकर नशीले पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं. आलम यह है अपराधी अब एंबुलेंस को भी नहीं छोड़ रहे हैं. चौपारण थाना अंतर्गत धनुआ की ओर से आ रही एक एंबुलेंस को चेकिंग के दौरान रोका गया. तो उसमें से भारी मात्रा में डोडा मिला.

एंबुलेंस से 40 किलोग्राम डोडा बरामद (Etv bharat)

दरअसल हजारीबाग पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चौपारण थाना अंतर्गत दनुआ से बिहार की ओर से एंबुलेंस से डोडा की तस्करी हो रही है. सूचना पर चौपारण थाना अंतर्गत चोरदाह चेक नाका में वाहनों की जांच शुरू की गई. चोरदाह चेक नाका में वाहन की जांच के दौरान दनुवा की तरफ से एक एंबुलेंस चेक नाका पहुंचने से पहले ही चालक, एंबुलेंस को छोड़कर भाग गया.