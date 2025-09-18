ETV Bharat / state

हजारीबाग में थर्राएंगे बदमाश! समझिए कैसे लेना है पुलिस से मदद

हजारीबाग पुलिस ने अपराध को काबू करने के लिए 40 मोबाइल मोटरसाइकिल दस्ता तैयार किया है.

URBAN CRIME CONTROL HAZARIBAG
पुलिस का 40 मोबाइल मोटरसाइकिल दस्ता (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 18, 2025 at 7:03 PM IST

2 Min Read
हजारीबाग: अपराध को नियंत्रित करने के लिए हजारीबाग पुलिस ने नया रोड मैप तैयार किया है. जिसमें 40 मोबाइल मोटरसाइकिल दस्ता तैयार किया गया है. जो 160 स्थान पर अपनी पहली नजर रखेगी. इसे लेकर चार टीम काम कर रही है. हजारीबाग एसपी का दावा है कि अपराधियों की जानकारी मिलने के साथ ही 2 मिनट के अंदर पुलिस वहां पर नजर आएगी ताकि अपराध को काबू किया जा सके.

अपराधियों की सूचना देते ही मौके पर पहुंची पुलिस

अगर आप हजारीबाग के निवासी हैं तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण खबर है. 112 नंबर में सूचना देकर अपराधी को जेल भेज सकते हैं. आपके घर मोहल्ला या आसपास कहीं भी अपराध हो रहा है या अपराधी योजना बना रहे हो तो इसकी सूचना हजारीबाग एसपी या फिर कंट्रोल रूम को दे सकते हैं. 2 मिनट के अंदर पुलिस का दस्ता वहां पहुंच जाएगा.

अपराध को काबू करने के लिए हजारीबाग पुलिस का नया रोड मैप (etv bharat)

24 घंटे सक्रिय रहता है ये दस्ता

हजारीबाग पुलिस ने पैंथर की जगह अब रक्षक टीम बनाई है, जो मोटरसाइकिल सवार मोबाइल दस्ता है. ये दस्ता, 24 घंटा सक्रिय रहता है. वर्तमान में चार टीम मिलकर काम कर रही है. हजारीबाग एसपी ने बताया कि 160 ऐसे स्कैनर लगाए गए हैं जहां सुरक्षा दस्ता हमेशा सक्रिय रहेगा ताकि अपराध पर नियंत्रण हो सके.

अर्बन क्राइम को कंट्रोल करेगा दस्ता

डीएसपी की निगरानी में रक्षक दस्ता शहर में सक्रिय रहेगा. अर्बन क्राइम कंट्रोल करने के लिए दस्ता तैयार किया गया है. इस रक्षक दस्ता को और भी अधिक सशक्त और मजबूत बनाने के लिए दो आईपीएस जो हजारीबाग में इन दोनों प्रशिक्षण ले रहे हैं उन्हें भी जोड़ा गया है.

शहर में चेन स्नेचिंग, लूट और नशा के कारोबार पर कंट्रोल करने के लिए पूरी रणनीति तैयार की गई है. जो भी व्यक्ति सूचना देगा उसकी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी. 2 मिनट के अंदर अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होगा: अंजनी अंजन, एसपी

रक्षक टीम में वरिष्ठ अधिकारी करेंगे पेट्रोलिंग

रक्षक टीम में 40 मोटरसाइकिल दस्ता है. एक मोटरसाइकिल पर पुलिस के दो जवान तैनात रहेंगे. समय-समय पर हजारीबाग एसपी समेत विभाग के वरीय पदाधिकारी भी रक्षक टीम में शामिल होकर पेट्रोलिंग करेंगे. रक्षक टीम का उद्देश्य शहर में अपराध को नियंत्रित करना है.

