हजारीबाग में थर्राएंगे बदमाश! समझिए कैसे लेना है पुलिस से मदद

पुलिस का 40 मोबाइल मोटरसाइकिल दस्ता ( Etv bharat )

हजारीबाग: अपराध को नियंत्रित करने के लिए हजारीबाग पुलिस ने नया रोड मैप तैयार किया है. जिसमें 40 मोबाइल मोटरसाइकिल दस्ता तैयार किया गया है. जो 160 स्थान पर अपनी पहली नजर रखेगी. इसे लेकर चार टीम काम कर रही है. हजारीबाग एसपी का दावा है कि अपराधियों की जानकारी मिलने के साथ ही 2 मिनट के अंदर पुलिस वहां पर नजर आएगी ताकि अपराध को काबू किया जा सके.

अपराधियों की सूचना देते ही मौके पर पहुंची पुलिस

अगर आप हजारीबाग के निवासी हैं तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण खबर है. 112 नंबर में सूचना देकर अपराधी को जेल भेज सकते हैं. आपके घर मोहल्ला या आसपास कहीं भी अपराध हो रहा है या अपराधी योजना बना रहे हो तो इसकी सूचना हजारीबाग एसपी या फिर कंट्रोल रूम को दे सकते हैं. 2 मिनट के अंदर पुलिस का दस्ता वहां पहुंच जाएगा.

अपराध को काबू करने के लिए हजारीबाग पुलिस का नया रोड मैप (etv bharat)

24 घंटे सक्रिय रहता है ये दस्ता

हजारीबाग पुलिस ने पैंथर की जगह अब रक्षक टीम बनाई है, जो मोटरसाइकिल सवार मोबाइल दस्ता है. ये दस्ता, 24 घंटा सक्रिय रहता है. वर्तमान में चार टीम मिलकर काम कर रही है. हजारीबाग एसपी ने बताया कि 160 ऐसे स्कैनर लगाए गए हैं जहां सुरक्षा दस्ता हमेशा सक्रिय रहेगा ताकि अपराध पर नियंत्रण हो सके.

