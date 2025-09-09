ETV Bharat / state

CCL आउटसोर्सिंग कंपनी के वाहनों को जलाने वाले 7 अपराधी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड इमदाद रजा भी पकड़ा गया

हजारीबाग पुलिस ने आरकेएस सीपीएल कंपनी के वाहनों में आग लगाने वाले सात अपराधियों को गिरफ्तार किया है.

वाहनों को जलाने वाले 7 अपराधी गिरफ्तार (etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 9, 2025 at 7:47 PM IST

हजारीबाग: चरही थाना क्षेत्र में सीसीएल की आउटसोर्सिंग कंपनी आरकेएस सीपीएल के वाहनों में आगजनी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने छापेमारी कर सात अपराधियों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से हथियार, गोली, चाकू, मोबाइल और नक्सली संगठन से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं.

24 अगस्त 2025 की रात करीब 8 से 10 अज्ञात अपराधियों ने पेट्रोल छिड़ककर कंपनी के 3 हाइवा और 3 पोकलेन समेत 6 वाहनों में आग लगाई थी. इस मामले में सीसीएल के सुरक्षा प्रभारी निलेश कुमार के आवेदन पर चरही थाना कांड संख्या 85/25 दर्ज किया गया था. घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ (सदर एवं विष्णुगढ़) के नेतृत्व में विशेष जांच दल का गठन किया गया था. 9 सितंबर 2025 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि अपराधी तापिन नॉर्थ 44 नंबर जंगल में बड़ी वारदात की योजना बना रहे हैं. जिसके बाद एसआईटी ने छापेमारी कर 7 अपराधियों को धर दबोचा: अंजनी अंजन, एसपी

वाहनों को जलाने वाले 7 अपराधी गिरफ्तार (etv bharat)

कंपनी प्रबंधन पर लेवी के लिए दबाव बना रहा था मास्टरमाइंड

गिरफ्तार अपराधियों ने पूछताछ में कबूल किया है कि उन्होंने ही 24 अगस्त को सीसीएल कंपनी के वाहनों में आग लगाई थी. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि इमदाद रजा ही इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड है. उसने सबसे पहले दो चचेरे भाइयों की मदद से रेकी की और फिर लेवी वसूलने के लिए घटना को अंजाम दिया. इमदाद रजा, कंपनी प्रबंधन पर लगातार लेवी के लिए दबाव बना रहा था, जो सीसीएल में वाहन चालक का काम करता था.

पुलिस द्वारा पकड़े गए अपराधियों की जानकारी

अपराधी का नाम उम्र निवासी
इमदाद रजा 21 ग्राम तापिन पारटांड, चरही
सचीन कुमार रविदास24 ग्राम कांको, कोडरमा
अफसर वारिस 21ग्राम पिपरा, चरही
छोटन कुमार रविदास 22 ग्राम चुटियारो
साहिल रजा 18 ग्राम कजरी, चरही
गणेश यादव 20 ग्राम चंद्रघट्टी, कोडरमा
सुनिल कुमार दास 29 ग्राम कांको, कोडरमा


पुलिस ने अपराधियों के पास से 6 जिंदा गोली, 3 चाकू, 7 पर्चे (TPC संगठन का प्रचार सामग्री), बोलेरो नियो वाहन (जिससे 22 लेटरपैड बरामद) और 6 मोबाइल फोन जब्त किए हैं.

वाहनों को जलाने वाले अपराधी पकड़ेHAZARIBAG POLICE ACTION FOR CRIMERKSCPL COMPANY VEHICLE IN HAZARIBAGCCL OUTSOURCING COMPANY RKS CPLPOLICE ARRESTED SEVEN ACCUSED

