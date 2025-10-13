ETV Bharat / state

हजारीबाग पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता, भारी मात्रा में हथियार बरामद

हजारीबाग: सीआरपीएफ और हजारीबाग पुलिस द्वारा चलाए गए संयुक्त नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है. हजारीबाग-बोकारो जिले के सीमावर्ती इलाके से दो एसएलआर राइफल, मैगजीन, भारी मात्रा में कारतूस और अन्य सामग्री बरामद की गई है.

हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अंजनी अंजन ने इस खबर की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि राज्य भर में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है और हजारीबाग में भी यह अभियान जोर-शोर से चलाया जा रहा है. हजारीबाग-बोकारो जिले के सीमावर्ती इलाकों में नक्सली गतिविधियों की खुफिया जानकारी मिली थी. इसी सूचना के आधार पर अभियान चलाया गया और यह सफलता मिली, जिसमें सीआरपीएफ की अहम भूमिका रही.

नक्सली सामग्री मिलने के बाद पूरे इलाके में संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस नक्सलियों की धरपकड़ के लिए विभिन्न इलाकों में गश्त भी कर रही है. जंगली इलाकों में भी अभियान चलाया जा रहा है.

गौरतलब हो कि 15 सितंबर को हजारीबाग पुलिस और कोबरा टीम के संयुक्त अभियान के दौरान गोरहर थाना क्षेत्र में भाकपा (माओवादी) के तीन शीर्ष उग्रवादी मारे गए थे. इनमें एक करोड़ रुपये का इनामी केंद्रीय समिति सदस्य सहदेव सोरेन, 25 लाख रुपये का इनामी झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य रघुनाथ हेम्ब्रम और 10 लाख रुपये का इनामी जोनल कमेटी सदस्य बीरसेन गंझू शामिल थे. अभियान के दौरान तीन एके-47 राइफलें और अन्य सामान बरामद किया गया था.