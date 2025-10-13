ETV Bharat / state

हजारीबाग पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता, भारी मात्रा में हथियार बरामद

हजारीबाग पुलिस और सीआरपीएफ ने नक्सली अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार और अन्य सामान बरामद किया है.

Hazaribag Police
बरामद हथियार के साथ सुरक्षाबल के जवान (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 13, 2025 at 1:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हजारीबाग: सीआरपीएफ और हजारीबाग पुलिस द्वारा चलाए गए संयुक्त नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है. हजारीबाग-बोकारो जिले के सीमावर्ती इलाके से दो एसएलआर राइफल, मैगजीन, भारी मात्रा में कारतूस और अन्य सामग्री बरामद की गई है.

हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अंजनी अंजन ने इस खबर की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि राज्य भर में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है और हजारीबाग में भी यह अभियान जोर-शोर से चलाया जा रहा है. हजारीबाग-बोकारो जिले के सीमावर्ती इलाकों में नक्सली गतिविधियों की खुफिया जानकारी मिली थी. इसी सूचना के आधार पर अभियान चलाया गया और यह सफलता मिली, जिसमें सीआरपीएफ की अहम भूमिका रही.

नक्सली सामग्री मिलने के बाद पूरे इलाके में संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस नक्सलियों की धरपकड़ के लिए विभिन्न इलाकों में गश्त भी कर रही है. जंगली इलाकों में भी अभियान चलाया जा रहा है.

गौरतलब हो कि 15 सितंबर को हजारीबाग पुलिस और कोबरा टीम के संयुक्त अभियान के दौरान गोरहर थाना क्षेत्र में भाकपा (माओवादी) के तीन शीर्ष उग्रवादी मारे गए थे. इनमें एक करोड़ रुपये का इनामी केंद्रीय समिति सदस्य सहदेव सोरेन, 25 लाख रुपये का इनामी झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य रघुनाथ हेम्ब्रम और 10 लाख रुपये का इनामी जोनल कमेटी सदस्य बीरसेन गंझू शामिल थे. अभियान के दौरान तीन एके-47 राइफलें और अन्य सामान बरामद किया गया था.

For All Latest Updates

TAGGED:

HAZARIBAG POLICENAXALITE IN HAZARIBAGहजारीबाग पुलिसहजारीबाग में नक्सलीNAXALITE OPERATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.