सांसद मनीष जायसवाल ने डीएमएफटी फंड के दुरुपयोग का मामला उठाया, कहा- मेडिकल कॉलेज की ओटी में बनती है चाय
हजारीबाग जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की बैठक में डीएमएफटी फंड की राशि का सदुपयोग नहीं करने का मामला उठा है.
Published : September 25, 2025 at 6:13 PM IST
हजारीबागः डीसी शशि प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार 25 सितंबर 2025 को हजारीबाग जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट न्यास परिषद की बैठक की गई. जिसमें हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, सदर विधायक प्रदीप प्रसाद, बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी, बरकट्ठा विधायक अमित यादव और मांडू विधायक तिवारी महतो शामिल हुए. इस दौरान सदस्यों ने कहा कि डीएमएफटी फंड का पैसा खर्च करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है. खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र कि स्थिति खराब है. बैठक में यह बात छनकर आई कि हजारीबाग जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है.
मेडिकल कॉलेज की ओटी में बनती है चाय!
बैठक में हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर है कि शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ओटी में चाय बनती है. साथ ही अस्पताल में वेंटिलेटर, एक्स-रे मशीन समेत कई ऐसे उपकरण खरीदे गए हैं जिसका उपयोग नहीं हो रहा है. सांसद ने कहा कि डीएमएफटी फंड से जिस डॉक्टर की नियुक्ति हुई है, वह डॉक्टर भी क्षेत्र में नहीं काम कर रहे हैं. उनकी प्रतिनियुक्ति शहर में कर दी गई है. जिस उद्देश्य से डॉक्टर को पैसा दिया जा रहा है, वह पूरा नहीं हो रहा है.
कार्डियक एम्बुलेंस का सामान्य उपयोग
बैठक में यह भी बात सामने आई है कि हजारीबाग में डीएमएफटी फंड से करोड़ों रुपये की लागत से कार्डियक एम्बुलेंस खरीदी गई थी, लेकिन 2 साल 6 माह से कार्डियक एम्बुलेंस का उपयोग सामान्य एम्बुलेंस के रूप में हो रहा है. क्योंकि उसमें टेक्नीशियन और ड्राइवर नहीं हैं. हजारीबाग सांसद ने कहा कि एम्बुलेंस खरीदने के समय ही इसकी तैयारी होनी चाहिए थी. उन्होंने आशा जतायी है कि स्थिति में आवश्यक सुधार किया जाएगा.
विधायकों ने भी उठाए गंभीर सवाल
वहीं हजारीबाग के सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने बैठक में कहा कि डीएमएफटी फंड का सदुपयोग क्षेत्र में नहीं हो रहा है. बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी ने बैठक में बताया कि सबसे अधिक राजस्व बड़कागांव से आता है. ऐसे में सबसे अधिक खर्च भी बड़कागांव में होना चाहिए. उन्होंने स्थिति सुधरने की उम्मीद जताई है.
डीएमएफटी फंड वैसे क्षेत्र जहां खनिज का उत्खनन होता है वहां से प्राप्त होता है. इस फंड का उपयोग प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए किया जाता है. जब जनप्रतिनिधि ही फंड की उपयोगिता पर सवाल उठाए तो कहा जा सकता है कि स्थिति चिंताजनक है.
