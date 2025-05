ETV Bharat / state

हजारीबाग के किसान का बेटा बना स्टेट थर्ड टॉपर, जबकि गिरिडीह की बेटी बनी चौथी टॉपर - JAC 12TH SCIENCE TOPPER

परिजनों के साथ टॉपर किशोर कुमार ( ईटीवी भारत )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : May 31, 2025 at 6:20 PM IST | Updated : May 31, 2025 at 7:34 PM IST 4 Min Read

हजारीबाग: जिले का बड़कागांव रत्नगर्भा है. एक ओर जहां बड़कागांव देश को कोयला उपलब्ध करा रहा है. वहीं दूसरी ओर यहां के छात्र भी पूरे राज्य भर में अपना परचम लहरा रहे हैं. जिले के एक किसान के बेटा ने पूरे राज्य में विज्ञान संकाय में तीसरा स्थान लाकर पूरे जिले का नाम रोशन किया है. किशोर कुमार ने बड़कागांव प्लस टू हाई स्कूल से पढ़ाई की है. उन्होंने यह साबित कर दिया कि गांव के स्कूल में भी पढ़ाई करके पूरे राज्य भर में कीर्तिमान स्थापित किया जा सकता है. इसके लिए उन्होंने कोचिंग या ट्यूशन भी नहीं ली. कड़ी मेहनत और ईमानदारी से किए गए हर काम का परिणाम सकारात्मक होता है. इस बात को बड़कागांव के रहने वाले किशोर कुमार ने साबित कर दिया है. उसने जैक बोर्ड के इंटरमीडिएट परीक्षा में विज्ञान विषय में राज्य में तीसरा स्थान लाकर इतिहास रच दिया. किशोर कुमार बेहद गरीब परिवार से तालुक रखते हैं. उसके पिता किसान हैं. खेती करके ही पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं. मां घर का काम करती हैं. अभाव भरे जीवन में किशोर कुमार ने यह बता दिया कि ईमानदारी से पढ़ाई किया जाए तो कामयाबी कदम चूमती है. किशोर कुमार की इस उपलब्धि पर बड़कागांव समेत हजारीबाग का नाम राज्य भर में रोशन हो रहा है. किशोर आगे चलकर इंजीनियर बनना चाहते हैं. उन्होंने जेईई मेंस में 96 प्रतिशत अंक भी हासिल किया है. वे जेईई एडवांस परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं. किशोर से एक बड़ी बहन और एक उससे छोटी बहन है. किशोर की सफलता पर परिवार के साथ गांव के लोग भी काफी खुश दिख रहे हैं. किशोर बचपन से ही प्रतिभाशाली रहा है. वो अपनी पढ़ाई-लिखाई में शुरू से अव्वल रहा है. हमेशा स्कूल में पहला स्थान प्राप्त करता था. राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त कर घर परिवार को गौरवान्वित कर दिया है. उनके पिता कहते हैं कि पुत्र के परिश्रम का परिणाम सामने आया है. गिरिडीह की साक्षी बनी फोर्थ टॉपर गिरिडीह की छात्रा साक्षी ने 473 अंक प्राप्त कर पूरे राज्य में चौथा स्थान प्राप्त किया है. इसके साथ ही साक्षी गिरिडीह जिला की टॉपर भी बनी हैं. साक्षी की इस सफलता से उसके परिवार एवं पूरे इलाके में खुशी का माहौल है. साक्षी की इस सफलता पर विद्यालय के सभी शिक्षक-शिक्षिका और बच्चे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं. रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है.

