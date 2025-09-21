ETV Bharat / state

हजारीबाग उपायुक्त की शिक्षकों के साथ बैठक, क्वालिटी एजुकेशन और छात्रों के रिजल्ट को बेहतर बनाने पर दिया जोर

हजारीबाग में उपायुक्त ने शिक्षकों के साथ छात्रों के भविष्य को लेकर वार्ता की. छात्रों का रिजल्ट और एजुकेशन क्वालिटी पर विशेष जोर दिया गया.

हजारीबाग उपायुक्त की शिक्षकों के साथ बैठक (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 21, 2025 at 5:05 PM IST

हजारीबाग: स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों का रिजल्ट कैसे बेहतर हो, छात्रों को कैसी क्वालिटी एजुकेशन दी जाए और उनकी स्कूल में उपस्थिति कैसे बढ़ाई जाए? को लेकर सरकारी स्कूल के शिक्षकों के साथ हजारीबाग उपायुक्त ने वार्ता की.

उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह के साथ लगभग 155 विद्यालय के शिक्षकों ने भाग लिया. मैट्रिक और इंटर के परीक्षा परिणाम को बेहतर बनाने के लिए उपायुक्त ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में शिक्षकों के साथ संवाद किया.

डीसी की शिक्षकों के साथ बैठक (Etv Bharat)

छात्रों का रिजल्ट कैसे बेहतर होना चाहिए? क्योंकि आने वाले समय में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा आयोजित होनी है, इसे लेकर भी चर्चा हुई है, वार्ता में सिलेबस पूरा करना, छात्रों का नियमित मूल्यांकन, क्लास में छात्रों की उपस्थिति जैसे विषय शामिल रहे हैं. शिक्षकों के साथ वार्ता के बाद यह तय किया गया है कि एक रूपरेखा बनाकर सभी स्कूल के प्राचार्य काम करेंगे. परीक्षा के बाद छात्रों का रिजल्ट बेहतर हो और हजारीबाग से एक भी छात्र अनुत्तीर्ण ना हो: शशि प्रकाश सिंह, उपायुक्त

इस मामले में शिक्षकों का कहना है कि उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह के द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है. अब शिक्षक, उपायुक्त के दिखाए गए मार्ग पर चलेंगे ताकि परीक्षा परिणाम बेहतर हो सकें. शिक्षक के मुताबिक पहली बार इस तरह का माहौल देखने को मिला है क्योंकि उपायुक्त ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर शिक्षकों के साथ चर्चा की है. इस पूरे कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य छात्रों के भविष्य को गढ़ना है और निसंदेह यह संवाद छात्रों के भविष्य के लिए मिल का पत्थर साबित होगा.

छात्रों के भविष्य को लेकर की गई चर्चा

हजारीबाग जिले में इस तरह का कार्यक्रम पहली बार देखने को मिला है. जब जिले भर के विद्यालय के प्राचार्य और प्रभारी प्राचार्य को छात्रों के भविष्य को लेकर चर्चा की गई है. शिक्षक ऐसी उम्मीद लगा रहे हैं कि आने वाले समय में इसका बेहतर परिणाम भी देखने को मिलेगा.

