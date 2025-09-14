ETV Bharat / state

हजारीबाग डीसी बने शिक्षक, स्कूल पहुंचकर बच्चों को पढ़ाया पाठ

हजारीबाग के सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते डीसी शशि प्रकाश सिंह. ( फोटो-ईटीवी भारत )

हजारीबागः जिले के सुदूरवर्ती टाटीझरिया प्रखंड स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय का हजारीबाग डीसी शशि प्रकाश सिंह ने शनिवार को निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने बच्चों से संवाद किया और सवाल भी पूछे. साथ ही बच्चों को शिक्षक बनकर पाठ भी पढ़ाया.

बच्चों को गणित की बारीकी समझाया

इस दौरान डीसी ने बच्चों को गणित की बारीकी भी समझाया. साथ ही शिक्षा का जीवन में क्या उपयोग है इसकी भी जानकारी दी, ताकि बच्चे प्रेरित होकर मन लगाकर पढ़ाई करें. डीसी ने बच्चों से संवाद के दौरान यह जानने की कोशिश की किन-किन क्षेत्रों में मेहनत करने की आवश्यकता है. बच्चों से उन्होंने क्लास में किताबें भी पढ़वाई. यह जानने की कोशिश की बच्चे पुस्तक पढ़ पा रहे हैं या नहीं, ताकि योजना बनाकर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके. इस दौरान डीसी ने शिक्षकों से भी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी ली.

जानकारी देते हजारीबाग डीसी शशि प्रकाश सिंह. (वीडियो-ईटीवी भारत)

हजारीबाग डीसी शशि प्रकाश सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि निरीक्षण के दौरान सब कुछ ठीक पाया गया. लेकिन कुछ विषयों में बच्चों को और मेहनत करने की आवश्यकता है. कई ऐसे बच्चे हैं जो औसत से नीचे हैं, उन्हें कैसे पढ़ाया जाए इसे लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है.