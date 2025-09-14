हजारीबाग डीसी बने शिक्षक, स्कूल पहुंचकर बच्चों को पढ़ाया पाठ
हजारीबाग के डीसी शिक्षक की भूमिका में नजर आए. उन्होंने एक विद्यालय में पहुंचकर बच्चों की क्लास ली.
Published : September 14, 2025 at 4:01 PM IST
हजारीबागः जिले के सुदूरवर्ती टाटीझरिया प्रखंड स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय का हजारीबाग डीसी शशि प्रकाश सिंह ने शनिवार को निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने बच्चों से संवाद किया और सवाल भी पूछे. साथ ही बच्चों को शिक्षक बनकर पाठ भी पढ़ाया.
बच्चों को गणित की बारीकी समझाया
इस दौरान डीसी ने बच्चों को गणित की बारीकी भी समझाया. साथ ही शिक्षा का जीवन में क्या उपयोग है इसकी भी जानकारी दी, ताकि बच्चे प्रेरित होकर मन लगाकर पढ़ाई करें. डीसी ने बच्चों से संवाद के दौरान यह जानने की कोशिश की किन-किन क्षेत्रों में मेहनत करने की आवश्यकता है. बच्चों से उन्होंने क्लास में किताबें भी पढ़वाई. यह जानने की कोशिश की बच्चे पुस्तक पढ़ पा रहे हैं या नहीं, ताकि योजना बनाकर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके. इस दौरान डीसी ने शिक्षकों से भी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी ली.
हजारीबाग डीसी शशि प्रकाश सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि निरीक्षण के दौरान सब कुछ ठीक पाया गया. लेकिन कुछ विषयों में बच्चों को और मेहनत करने की आवश्यकता है. कई ऐसे बच्चे हैं जो औसत से नीचे हैं, उन्हें कैसे पढ़ाया जाए इसे लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है.
विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों संग करेंगे बैठक
इस दौरान डीसी ने बताया कि इस बाबत विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ आने वाले दिनों में बैठक भी की जाएगी, ताकि एक रूपरेखा तैयार कर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके.
