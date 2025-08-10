मथुरा: विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची रविवार को वृंदावन के श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचीं. वह विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद मीडिया से रूबरू हुईं. उन्होंने कहा कि पांच बॉयफ्रेंड रखने की संस्कृति हिंदू संस्कृति नहीं है. अपने देश के संस्कार नहीं हैं. लड़कियों और महिलाओं का अश्लील वीडियो बनाना शोभा नहीं देता है.

साधु-संत और कथावाचक मर्यादा न छोड़े: उन्होंने कहा कि साधु संतों और कथावाचकों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए. समाज को नया रास्ता दिखाना चाहिए. सनातन धर्म का पालन करने वाले हिंदू संस्कृति को न छोड़े. सनातन संस्कृति बहुत प्राचीन है. अवैध मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर चलना ही चाहिए.

वृदावन पहुंची हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची (Video Credit: ETV Bharat)

केवल सनातन धर्म में ही महिलाओं का सम्मान: साध्वी प्राची ने कहा सनातन संस्कृति प्राचीन है. केवल एक ही धर्म है, जिसमें महिलाओं का सम्मान किया जाता है. पानी और नारी का सम्मान नहीं किया जाता है, तो भूचाल आ जाता है. महाभारत में जब द्रौपदी का अपमान हुआ तो महाभारत हुई. पानी जब आता है, तो भूचाल लेकर आता है.

सपा सांसद आपदा में भी राजनीति का अवसर ढूंढ रहे: समाजवादी पार्टी के सांसद एचटी हसन ने कहा था कि धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चलाने की वजह आपदा आई है. उनके बयान पर साध्वी प्राची ने कहा कि सपा सांसद की मानसिकता खराब है.

वह दैवीय आपदा में भी राजनीति का अवसर ढूंढ रहे हैं. उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है. अवैध मस्जिद और मदरसों पर बुलडोजर चलना ही चाहिए.

दूसरे धर्म महिलाओं का भोग की चीज मानते: सनातन धर्म की पूरे विश्व के जय-जयकार हो रही है. किसी के बयान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. केवल सनातन धर्म ही महिलाओं का सम्मान करता है. बाकी लोग उनको भोग की वस्तु मानते हैं.

