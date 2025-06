ETV Bharat / state

HAU छात्रों से फिर होगी मंत्रियों की बात, कल 8 घंटे तक चली बैठक रही बेनतीजा, जानें क्या है छात्रों की मुख्य मांगें - HAU STUDENTS AND MINISTERS MEETING

By ETV Bharat Haryana Team Published : June 22, 2025 at 11:09 AM IST | Updated : June 22, 2025 at 11:56 AM IST 2 Min Read

हिसार: चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में छात्रों और मंत्रियों के बीच देर रात हुई बैठक बेनतीजा रही. जिसके चलते आज यानी रविवार को फिर से छात्रों और मंत्रियों के बीच बैठक होगी. बता दें कि विवि के छात्रों और प्रशासन के बीच लगातार हो रहे टकराव को देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कमेटी का गठन किया था. कमेटी में तीन कैबिनेट मंत्री और एक विधायक को शामिल किया गया है. कमेटी में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा और मंत्री कृष्ण बेदी शामिल हैं. शनिवार को छात्रों की कमेटी और मंत्रियों के साथ करीब 8 घंटे तक लंबी वार्ता हुई. हालांकि बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला. छात्रों और मंत्रियों के बीच बैठक बेनतीजा: हिसार में डीसी कार्यालय के प्रशासनिक भवन में तीन दौर की चली लंबी वार्ता में मंत्रियों ने छात्र-छात्राओं का पक्ष जाना. वहीं, एचएयू कमेटी का भी पक्ष जाना है. लंबी चली बैठक के बाद हड़ताल पर बैठे छात्र भी लघु सचिवालय में आ गए. बैठक कक्ष के बाहर खड़े रहे. इसी दौरान कुछ छात्र अंदर बैठे कमेटी में छात्रों से मिलने के लिए पहुंचे. बातचीत लंबे दौर तक चली है. इसी दौरान पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए थे. छात्रों की कमेटी ने अपनी 8 मांगें रखी थी. लंबी चली बैठक के बाद यही निष्कर्ष निकाला कि बैठक रविवार को होगी. HAU छात्रों से फिर होगी मंत्रियों की बात (Etv Bharat)

